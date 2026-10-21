Manchester United’da yeni sakatlık kabusu! Benjamin Sesko dört ay sahalardan uzak kalma riskiyle karşı karşıya, Michael Carrick ise forvetin iyileşme sürecini endişeyle takip ediyor

Manchester United, yıldız golcüsü Benjamin Sesko'nun ciddi bir sakatlık sorunu nedeniyle dört aya kadar sahalardan uzak kalabileceği haberiyle sarsıldı. Old Trafford'da hücumun kilit ismi hâline gelen Slovenya millî futbolcusu, ilkbahardan önce yeniden sahaya çıkabilmek için zamanla yarışıyor.

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Carrick forvet kriziyle karşı karşıya

Benjamin Sesko'nun yeni yıla kadar forma giyemeyebileceğine dair haberler, Manchester United'ın hücum seçeneklerine ağır bir darbe vurdu. 23 yaşındaki forvet, sezonun önceki dönemlerinde altı ay boyunca kendisini zorlayan kaval kemiği sakatlığından tamamen ayrı olduğu belirtilen yeni bir sorun nedeniyle beş haftadır tedavi görüyor.

The Sun'a göre kulübün Carrington antrenman tesisindeki sağlık ekibi, sorunun boyutunu belirlemek için kapsamlı incelemeler yürütüyor. İlk bulgular ise Michael Carrick'in teknik ekibinde ciddi endişeye yol açıyor.





Carrick, forvetin dönüş tarihiyle ilgili netlik bekliyor

United'a katıldığından bu yana kadronun önemli bir parçası olan forvetin son yaşadığı sorun, uzun bir rehabilitasyon süreci gerekeceğine işaret ediyor. Oyuncunun yakın çevresi şubat ayından önce dönebileceği konusunda iyimserliğini korusa da kulüp, dört ay sahalardan uzak kalacağı en kötü senaryoya hazırlanıyor. Carrick, basın toplantısında forvetin sağlık durumuna ilişkin belirsizliği kabul etti. United teknik direktörü, The Sun'a şunları söyledi: “Çok yakında net bir tabloya ulaşmayı umuyoruz. Bunu ertelemeye çalışmıyorum. Umarım bir sonraki konuşmamızda, belki yarın değil ama hafta sonuna kadar, biraz daha net bilgiye sahip oluruz. Şu anda bazı çalışmalar yürütülüyor, sonuçlarına bakacağız.”

Manchester United, gol sıkıntısı sürerken transfer planlarına hız verdi

Sakatlığın zamanlaması, son dönemde gol yollarında istikrar yakalamakta zorlanan Manchester United için özellikle sıkıntılı. Kulübün yaz transfer döneminde yedek olarak görev yapacak uzman bir santrfor almama kararı, özellikle de Joshua Zirkzee'nin ayrılığına olanak sağlayamamış olması nedeniyle şimdi sorgulanıyor.

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Everton, transfer döneminin son gününde Hollandalı millî futbolcuyu kadrosuna katmak için geç bir girişimde bulunsa da United yöneticileri, kadrodaki alternatifleri korumak amacıyla transfere engel oldu. Ancak Zirkzee, Carrick'in güvenini kazanmakta zorlandı ve mevcut teknik ekibin yönetimindeki son 27 maçın yalnızca birinde ilk 11'de başladı.

Sesko'nun takvim yılının geri kalanında forma giyememe ihtimali, ocak transfer dönemi için hedef belirlemesi gereken transfer ekibi üzerindeki baskıyı artırıyor. Kulüp, son iki yılda hücum hattına büyük yatırım yaparak Zirkzee ve Rasmus Hojlund için toplam 108,5 milyon sterlin harcamayı onayladı, ardından Sesko'yu 73 milyon sterlinin üzerindeki bir anlaşmayla kadrosuna kattı. Bu önemli harcamalara rağmen mevcut kadroda hücum seçenekleri sınırlı görünüyor ve Bryan Mbeumo sık sık geçici bir çözüm olarak santrforda oynamak zorunda kalıyor. Mbeumo bu rolde verimli bir performans sergileyerek şu anda kulübün en golcü oyunculuğunu bir başka isimle paylaşıyor. Ancak klasik bir dokuz numaranın eksikliği, teknik direktör için giderek büyüyen bir taktik soruna dönüşüyor.

Kadro içi çözümler ve iyileşme süreci

United, kritik Premier League maçları ve Avrupa'daki karşılaşmaların da yer aldığı sıkışık fikstürden çıkmaya çalışırken Sesko'nun fiziksel gücünün yokluğunu fazlasıyla hissedecek. Eski RB Leipzig oyuncusu, Old Trafford'daki ilk sezonunda 12 gol atarak değerini kanıtladı. Bu goller, takıma ligde doğrudan 14 puan kazandırdı. Sesko'nun bitiriciliğinden yoksun kalan Manchester United, son dönemde form düşüklüğü yaşadı. Rakibi Leeds United ile alınan ve galibiyet hasretini tüm kulvarlarda altı maça çıkaran 1-1'lik beraberlik de bu düşüşün göstergesi oldu.