Manchester United'da tam bir sürpriz: Hollandalı oyuncu Aralık ayından bu yana ilk kez ilk 11'de

Joshua Zirkzee, Cumartesi öğleden sonra Sunderland'a konuk olacak Manchester United'da ilk 11'de yer alıyor. Hollandalı forvet, 30 Aralık'tan bu yana ilk kez takımında ilk dakikadan itibaren sahaya çıkma şansı buluyor.

Normalde Manchester United'da forvet olarak ilk 11'de başlayan Benjamin Sesko, kadroda yer almıyor. Zirkzee'nin bir diğer rakibi Bryan Mbeumo ise yedek kulübesinde başlayacak.

Zirkzee, bu sezon çoğunlukla oyuna sonradan girerek yetinmek zorunda kaldı. Bu sezon şu ana kadar oynadığı 23 resmi maçta sadece 4 kez ilk 11'de yer aldı.

Bu nedenle Zirkzee, Premier League'in üçüncü sırasındaki takım için bu sezon henüz çok büyük bir değer yaratamadı. Sadece iki gol ve bir asist kaydetti.

Teknik direktör Michael Carrick, Liverpool maçına (3-2 galibiyet) kıyasla ilk on birinde toplamda beş değişiklik yapıyor. Sesko'nun yanı sıra Casemiro, Diogo Dalot ve Ayden Heaven de kadroda yer almıyor. Bu nedenle, Noussair Mazraoui gibi isimler için ilk on birde yer açılıyor.

On ikinci sıradaki Sunderland'ı konuk eden Manchester United, üst üste dördüncü galibiyetini arıyor. Bu, The Red Devils'ın Premier League'i neredeyse kesin olarak üçüncü sırada bitireceği anlamına geliyor.

Bu arada, Sunderland'da da ilk on birde Hollandalı oyuncular yer alıyor. Robin Roefs, Lutsharel Geertruida ve Brian Brobbey, üçü de ilk dakikadan itibaren sahada olacak.