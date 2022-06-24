Manchester United'da Rangnick'in sürpriz ayrılığına Erik ten Hag'la yaşanan güç savaşı neden oldu

Kulüpte danışman olarak göreve devam etmesi beklenen Rangnick, Avusturya milli takımının başına geçmişti.

Ralf Rangnick'in Manchester United'a veda etmesinde yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı.

Geçen sezon Ole Gunnar Solskjaer'in yerine geçici olarak takımın başına geçen Alman futbol adamının danışmanlık rolüne kayması planlanıyordu.

Ancak Erik ten Hag'ın teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından yaşananlar tabloyu tamamen değiştirdi.

Sorun yaşadılar

ESPN'in haberine göre; Ten Hag, danışman pozisyonundaki Rangnick'le işbirliği yapmaya yanaşmadı.

Rangnick, Ten Hag'ın göreve getirilmesinin ardından Hollandalı teknik adamla kulübün geleceği üzerine yüz yüze bir görüşme yapmak istedi. Ancak Ten Hag, Rangnick'le telefonda konuşmakla yetindi.

İkili arasında ilk günden itibaren esen soğuk rüzgarlar Rangnick'le yolların ayrılmasına neden oldu.

Rangnick'in kulübedeki başarısız performansı ve yöneticilerin tepkisini çeken açıklamaları da bu kararın alınmasında etkili oldu.

Basın toplantısında listesindeki Julian Alvarez, Luis Diaz ve Dusan Vlahovic'in ara transferde kadroya katılamadığını dile getiren Rangnick, kulübün önümüzdeki sezon başarılı olmak için 10 yeni oyuncuya ihtiyacı olduğunu söylemişti.

United tarihinin en kötü derecesi

Premier Lig'i ancak altıncı sırada bitirebilen Manchester United, 58 puanla kulüp tarihinin en düşük puan toplamında kaldı.

Rangnick yönetiminde çıktığı 29 maçta sadece 11 galibiyet alabilen Kırmızı Şeytanlar büyük beklentilerle girilen sezonu hayal kırıklığıyla tamamladı.