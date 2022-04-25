Manchester United'da Rangnick'e inanç kalmadı, Ten Hag'a ise şüpheyle bakılıyor

Cumartesi günü Arsenal'a 3-1 kaybeden Manchester United, Premier Lig'de üst üste dördüncü deplasman mağlubiyetini almıştı.

Bu sonuçla 2022/23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alma ümidi iyice zayıflayan Manchester United, Avrupa Ligi bileti alamama tehlikesiyle de karşı karşıya.

Bir maç eksiği bulunan dördüncü Arsenal ile Manchester United arasındaki puan farkı altıya yükseldi. Yedinci West Ham ise altıncı basamaktaki Manchester United'ın sadece iki puan gerisinde.

Sahada alınan kötü sonuçların olumsuz etkileri içeriye de yansımaya başladı. Jesse Lingard'ın sözlerini aktaran kulüp efsanesi Paul Scholes soyunma odasının şu anda "felaket" durumda olduğunu söylemişti.

Sizce Ronaldo, penaltıyı neden kullanmak istemedi? 👀 pic.twitter.com/cUy4C2ebHb — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 24, 2022

Rangnick'e güven kalmadı

Times'ta yer alan habere göre; Aralık ayında geçici olarak takımın başına getirilen Ralf Rangnick futbolcuları oyun planına ikna etmeyi başaramadı.

Takımın tecrübeli isimlerinden birinin Ocak ayından bu yana Rangnick'e karşı sorgulayıcı tavırlar sergilediği belirtilirken, bir grup oyuncunun da Rangnick'in kararlarını onaylamadığı ifade ediliyor.

Geçen hafta Liverpool karşısındaki beşli savunmaya dönme tercihi ve sonrasında alınan 4-0'lık yenilgi takım içinde huzursuzluğa neden oldu.

63 yaşındaki teknik adamın son dönemde basın toplantılarında oyuncuları sık sık eleştirmesi de aradaki gerilimi yükseltti. Rangnick, Arsenal maçı öncesinde verdiği demeçte, takımın zirveye oynayabilmek için "açık kalp ameliyatına" ihtiyaç duyduğunu söylemişti.

Erik ten Hag, Manchester United'da işleri sıkı tutmaya kararlı 😤 pic.twitter.com/3MMfudPytx — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 22, 2022

Ten Hag nasıl bir United devralacak?

Manchester United kulübü geçtiğimiz hafta Ajax teknik direktörü Erik Ten Hag'ın takımın başına getirildiğini resmen açıklamıştı.

Hollandalı çalıştırıcı, Mart ayında United yönetimiyle yaptığı görüşmeden bu yana menajerlik pozisyonu için favori konumdaydı.

Ajax'ta elde ettiği başarılar ümit verici olsa da, bazı oyuncular Ten Hag'ın United'ı içinde bulunduğu karmaşadan çıkarabilecek kadar güçlü bir karakter olup olmadığı konusunda şüphe duyuyor.

1989/90 sezonundan bu yana ligi sadece bir kez ilk altı dışında bitiren Manchester United, yerini West Ham'a kaybetmesi halinde son 33 yıldaki en kötü derecesini tekrarlayacak. İngiliz devi 2013/14 sezonunda Premier Lig'i yedinci sırada tamamlamıştı.

United'ın kalan haftalarda alacağı sonuçlar gelecek sezonun hedeflerini şekillendirme konusunda önemli rol oynayacak. Fakat ligdeki sıralamadan bağımsız olarak, gelecek sezon Ten Hag'ı zorlu bir görevin beklediği çok açık.