Kulübün altyapısından yetişen İngiliz oyuncu Old Trafford'a veda etmeye hazırlanıyor.

Manchester United kulübü Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Jesse Lingard'ın bu yaz takımdan ayrılacağını duyurdu.

İngiltere milli takımının da formasını giyen oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. United yönetimi Lingard'a yeni kontrat önermeme kararı aldı.

Lingard'ın geleceğiyle ilgili açıklama, Paul Pogba'nın ayrılık haberinden yalnızca saatler sonra geldi.

Manchester United, Lingard'ın gidişiyle ilgili ne söyledi?

Takımın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haziran ayı sonunda sözleşmesi sona erecek olan Jesse Lingard takımdan ayrılacak."

"Akademiden yetişen ve gerçek bir Unitedlı olan Jesse, 2001'de U9 takımına katıldığından bu yana 20 yılı aşkın süredir bu kulübün bir parçasıydı."

Wishing you all the best in your future endeavours, @JesseLingard 🙏#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2022

Lingard'ın United karnesi

Altyapıda basamakları birer birer tırmanan Lingard A takımla ilk maçına Ağustos 2014'te, 21 yaşındayken çıktı.

2015/16 sezonunda kadronun önemli parçalarından biri olan Lingard tüm kulvarlarda 40 maça çıkmıştı.

Louis van Gaal ve Jose Mourinho dönemlerinde rotasyonun içinde kalmayı sürdüren Lingard, Ole Gunnar Solskjaer göreve geldikten sonra eskisi kadar şans bulamadı.

2020/21 sezonunda kulübeye mahkum olan Lingard, ara transferde West Ham'a kiralandı ve burada dikkat çekici bir performans sergiledi. West Ham, Lingard'ın bonservisini almak için girişimde bulunsa da, oyuncu United'da kalmayı seçti.

Bu sezon da ilk 11'deki yerini geri kazanamayan Lingard, United formasıyla sadece 22 maça çıktı.

Toplamda United adına 232 kez sahaya çıkan Lingard 35 gol kaydetti. 29 yaşındaki oyuncuyla West Ham ve Newcastle ilgileniyor.