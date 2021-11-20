Manchester United’da Ole Gunnar Solskjaer’in geleceğini tartışmak için kriz masası kuruldu

Manchester United’da bir türlü önlenemeyen düşüşe milli ara da çare olmadı. Watford deplasmanında 4-1 kaybeden Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig’de oynadığı son yedi maçta beşinci yenilgisini aldı.

Times’ın haberine göre; böyle ağır bir sonucu beklemeyen yönetim, Solskjaer’le yola devam edip etmeme konusunda bir karara varmak için akşam saatlerinde dijital ortamda bir toplantı gerçekleştirecek.

Solskjaer yönetiminde son 13 maçtan sadece dört galibiyet çıkarabilen United, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Liverpool ve Manchester City’ye kaybederek büyük yara almıştı.

Zidane ismi öne çıkıyor

Haberde, takımın sahibi olan Glazer ailesinin, yönetime Zinedine Zidane için girişimlerin hızlandırılması yönünde talimat verdiği bilgisi yer aldı.

Fransız teknik adamın takımın başına getirilmesi için, eski öğrencisi Cristiano Ronaldo’nun da yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürülmüştü.

Watford maçında neler yaşandı?

Ev sahibi ekip maçın henüz 11. Dakikasında penaltı kazandı, ancak Ismaila Sarr vuruştan yararlanamadı. Buna rağmen oyundaki üstünlüğünü koruyan Watford, Joshua King ve Sarr ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Devre arasında oyuna dahil olan Donny Van de Beek 50. dakikada farkı bire indirdi, fakat 69. dakikada çift sarı karttan kırmızı kart gören Harry Maguire takımını 10 kişi bıraktı.

Beraberlik için risk alan United, duraklama anlarında kalesinde iki gol daha gördü ve sahadan 4-1 yenik ayrıldı.

United, zirvedeki Chelsea’nin 12, Liverpool’un sekiz, bir maçı eksik Manchester City’nin ise altı puan gerisinde yedinci sırada yer alıyor.