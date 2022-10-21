Portekizli süperstar zor günler geçirirken ailesi, yine her zaman olduğu gibi en büyük destekçisi...

Cristiano Ronaldo'nun ablası, Manchester United menajeri Erik ten Hag'ı uyararak 'Tanrı asla uyumaz' diye mesaj gönderdi.

Portekizli süperstarın kız kardeşi Elma Aveiro, kardeşinin kadro dışında bırakılmasının ardından çok sinirlendi ve yaptığı sosyal medya paylaşımında bu durumu "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

Aveiro paylaşımında isim vermedi, ama bu konunun muhatabının Erik ten Hag olduğu açıktı.

Ne söylendi?

Ronaldo'nun kız kardeşi, Hollandalı menajere adeta öfke kusarak "Uğursuz, sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma" yazdı.

Portekizce olarak da 'Tanrı uyumaz' anlamında bir paylaşımda bulundu.

Cristiano'yu büyük kahramanı ve hayatının aşkı olarak nitelendirerek "Ölüm bizi ayırana kadar seninle olacağım" diyerek kardeşine büyük bir destek verdi.

Bu hafta başında "Çok geç" diye yazan Elma, Erik ten Hag'ın ocak ayında takımdan gönderileceği iddia edilen bir haberi paylaştı.

Ve sosyal medyada erkek kardeşinin, Spurs maçında menajeri tarafından aşağılandığını iddia eden taraftar sayfalarının paylaşımlarına kendi profilinde yer verdi.

Cristiano'nun ailesi, son yıllarda onu desteklemek için düzenli olarak sosyal medyalarını kullandı.

Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro da karşılaştığı tecavüz iddiaları nedeniyle oğlunun ateşli bir destekçisiydi.

Ve temmuz 2019'da hiçbir suçlamayla karşı karşıya kalmayacağı ortaya çıktığında asla yanlış yapmadığı konusunda ısrar etti.

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Ronaldo, ceza alacak mı?

Öte yandan, Ronaldo'nun yedek kulübesinden direkt soyunma odasına gitmesinin ardından alabileceği ceza da konuşuluyor ve yaklaşık 1 milyon Sterlin para cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Geçen sezon tüm müsabakalarda 24 gol attıktan sonra Premier Lig'de sadece iki kez Ten Hag yönetiminde ilk 11 başlayan 37 yaşındaki süperstar, genellikle yedek oturdu.