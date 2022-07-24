İngiliz millî oyuncu, Kırmızı Şeytanlar ile hayal kırıklığı yaratan bir sezonu geride bıraktı. Ancak şimdi Old Trafford'da güzel zamanların geleceğine

Jadon Sancho, Old Trafford'daki ikinci sezonunda Manchester United'da olumlu bir etki yaratmak için kendisini daha iyi bir konumda hissediyor ve İngiltere Millî Takım'ı oyuncusu, 73 milyon sterlin'lik bir (88 milyon dolar) 'hayal kırıklığı olarak yazılmaktan kaçınmaya çalışıyor.

2021 yazında yeteneğe büyük para yatırıldı. Ancak ilk sezonunda 38 maçta sadece beş gol atıp üç asist yaptı.

Dört hazırlık maçının üçünde sahada olan Sancho canlı görünüyor. 22 yaşındaki forvet, heyecan verici bir açılış yaparken Erik ten Hag'ın rehberliğinde yeni dönemde bireysel ve toplu olarak United'dan daha fazlasının geleceğine inanıyor.

Jadon Sancho, 2022-23'te Manchester United'da oynayacak mı?

Sancho, Katar'daki Dünya Kupası finallerinin de düşüncelerinde önemli bir yer tuttuğu için Old Trafford'da değerini kanıtladığını söyledi:

“Oyuncuların nasıl oynadığını bilerek ikinci yılıma gireceğim ve önümüzdeki sezon için heyecanlıyım. Yeni bir menajerle ve nasıl oynamamızı istediğini bilerek...

"Kendime iyi geleceğini düşünüyorum. Sezon öncesi antrenmanları gerçekten olumluydu ve herkes onun söylediklerini benimsedi.

"Bunu maçlarda görebilirsiniz, çok daha fazla şans yaratıyoruz, topu daha fazla sahip oluyoruz. İyi şeyler yapıyoruz. Bu benim United'daki ilk sezon öncesi dönemim çünkü geçen yıl kulağımda enfeksiyon vardı, bu yüzden o dönem takımla tüm sezon öncesi hazırlığını yapamadım.

“Ama şimdi bu sezon çok daha rahat hissediyorum ve özellikle sezon öncesi gol atmak benim için bir özgüven artışı sağlıyor. Umarım bunu sezona yayabilirim.

"Bu sezon öncesi aynı oyunculara sahibiz, ancak tamamen farklı bir takım gibi görünüyoruz ve bunun üzerinde çalıştığımız bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha iyiye gittiğimizi hissediyorum.

"Hoca, takımla bağ kurmak için birlikte eğlenmek adına takım yemekleri gibi organizasyonlar yapıyor. Bu da yardımcı oluyor."

Manchester United, Ten Hag altında gelişecek mi?

Kırmızı Şeytanlar, 2021-22'de Premier Lig'i 58 puanla altıncı sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı.

Sancho, United'ın geçen sezon yeterince iyi olmadığını kabul ediyor, ancak Hollandalı taktisyenin etkisinin de farkında:

"Geçen yıl harika değildi ve herkesin bu sezon için kanıtlayacak bir şeyi olduğunu hissediyorum.

“Geçen sezonki gibi bir performans gösterip taraftarları üzmek istemiyoruz. Bazı taraftarlar stada gitmek için uzun süre seyahat etti ve bizim performans göstermememizi bekledi.

"Eminim bu yıl herkes bunu telafi edecek ve tüm futbolcular oynadığımız her maç, ortaya yüzde 100'ünü koyacağından emin olacak. Sonunda da taraftarların gülümsediğinden emin olacak."