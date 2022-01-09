Manchester United'da futbolcular Ralf Rangnick'e karşı cephe mi aldı?

Manchester United'ın bekleneni veremeyen yıldızlarından Marcus Rashford, Pazartesi günü Wolverhampton'a kaybedilen maçın ikinci yarısında oyuna dahil olmuş, fakat performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Ole Gunnar Solskjaer'den görevi devralan Ralf Rangnick, altıncı maçında ilk yenilgisini yaşadı. Buna karşın, basında Alman teknik adamın Old Trafford'da soyunma odasını kaybettiği yönünde haberler yer alıyor.

Daily Mail'de yer alan haberde; oyuncuların, Rangnick'in antrenman metotlarından ve değişen antrenman saatlerinden memnun olmadığı belirtilmişti.

İspanyol basınında ise; Cristiano Ronaldo'nun Rangnick'in oynattığı prese dayalı sistemdeki rolü nedeniyle mutsuz olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

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Bu söylentilerin gerçeklik payı taşımadığını belirten Rashford, kendi oyununu geliştirmeye odaklandığını vurguladı.

Ne söyledi?

Cumartesi günü Twitter'dan bir açıklama yayınlayan Rashford şu sözleri kullandı:

"Son dönemdeki performanslar hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Teknik ekibe, menajere ve kulübe olan bağlılığımızı sorgulayan haberlerin çıkması ise bizim için bir o kadar büyük hayal kırıklığı oldu."

"İki teknik adama da sonsuz saygım var ve yeni teknik ekip idaresinde oyunumu geliştirmeyi hedefliyorum. Surat asmıyorum, mutsuz değilim."

"Son maçlarda oynadığımız futbol beni hayal kırıklığına uğrattı mı? Elbette. Kendimi en çok ben eleştiriyorum. Sıkıntılı bir başlangıç yaptık, ama değerimi kanıtlamaya kararlıyım. Adanmışlığım ve hırsım asla tartışma konusu olamaz. Bu kulübü seviyorum."

Neler yaşandı?

United'ın Wolverhampton'a tek golle boyun eğdiği maçın 75. dakikasında Jadon Sancho'nun yerine oyuna dahil olan Rashford etkisiz bir görüntü çizmişti.

Manchester United'ın efsane savunmacısı Rio Ferdinand, maçın ardından Rashford'ı şu sözlerle eleştirmişti:

"Marcus Rashford'ın kenardan enerji getirmesini beklersiniz. Ama bazen topu kaybettiğinde görmek istemeyeceğiniz türden reaksiyonlar veriyor."

"Oynamadığı için veya başka sebeplerle mutsuz olabilir, ama bunu bir kenara bırakmak zorunda."

"Kadronun dışında kaldığınızda kendinizi menajere kanıtlamalı ve ona nasıl bir oyuncu olduğunuzu göstermelisiniz. Belki de hakettiği fırsatları bulamadığını düşünüyordur. Bilemiyorum."

"Tek bir oyuncuya yüklenmek doğru değil. Cristiano Ronaldo'dan başlayarak tüm oyuncular sorumluluk almalı."

Wolverhampton mağlubiyetiyle ligde yedinci sıraya gerileyen United, dördüncü sıradaki Arsenal'ın dört puan gerisinde yer alıyor.

United, Pazartesi günü FA Cup üçüncü turunda, Steven Gerrard yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan ve Coutinho transferiyle kadrosunu güçlendiren Aston Villa'yı Old Trafford'da ağırlayacak.

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