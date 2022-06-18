Manchester United'da Frenkie de Jong seferberliği: "Transfere 200 milyon sterlin ayırdık"
Manchester United CEO'su Richard Arnold, kulübün transfer konusundaki suskunluğunu protesto etmek için evinin önünde toplanan taraftarlara açıklama yaptı.
Protestocularla birlikte bir bara giden Arnold'un taraftarlarla yaptığı mini zirvenin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Şubat ayında Ed Woodward'un yerine göreve gelen 51 yaşındaki yönetici, Frenkie de Jong için yaptıkları transfer girişimine de değindi.
Editörün Seçtikleri
- Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'ye hangi takımın daha çok ihtiyacı var?
- Paul Pogba, Manchester United'ın haftalık 300 bin sterlin'lik teklifini 'hiçbir şey' diyerek reddetti
- Süper Lig'de 2022 yaz döneminde biten tüm transferler
- ÖZEL | Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın ardından Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı ile de yollarını ayıracak
Ne söyledi?
Arnold, De Jong konusunda problemin para olmadığını vurguladı.
"Takıma uygun oyuncuları bulmak teknik direktör Erik ten Hag'ın işi ve o Frenkie de Jong'u istiyor."
"Futbol direktörümüz John Murtough bu transferi bitirmek için sabah altıdan gece ona kadar çalışıyor."
"Yöneticilerimiz şu anda De Jong transferini tamamlamak için Barcelona'da. Onu buraya getirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz."
"Transfer bütçemiz 200 milyon sterlin. Hedefimizdeki oyuncuları elimizden kaçırmak istemiyoruz."
Transfer çalışmalarında geri planda kalmasına açıklık getiren Arnold eski yönetici Ed Woodward'a taş atmayı da ihmal etmedi.
"Alacağımız oyunculara karar veren kişi olmamı mı istiyorsunuz? Bu size geçmişten bir şeyleri hatırlatmıyor mu?"
De Jong transferinde son durum ne?
Barcelona, Manchester United'ın 51 milyon sterlin + 9 milyon sterlin bonustan oluşan teklifini reddetmişti.
Ancak Guardian'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Barcelona'nın eninde sonunda bu fiyata razı olacağını düşünüyor.
Maaş limitini arttırabilmek için 31 Temmuz'a kadar 600 milyon euro gelir yaratması gereken Barcelona'nın De Jong'u bu yaz elden çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor.Daha fazla okuma