Manchester United'da Frenkie de Jong seferberliği: "Transfere 200 milyon sterlin ayırdık"

İngiliz ekibinin CEO'su Hollandalı oyuncuyu kadroya katabilmek için yoğun mesai harcadıklarını açıkladı.

Manchester United CEO'su Richard Arnold, kulübün transfer konusundaki suskunluğunu protesto etmek için evinin önünde toplanan taraftarlara açıklama yaptı.

Protestocularla birlikte bir bara giden Arnold'un taraftarlarla yaptığı mini zirvenin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Şubat ayında Ed Woodward'un yerine göreve gelen 51 yaşındaki yönetici, Frenkie de Jong için yaptıkları transfer girişimine de değindi.

Ne söyledi?

Arnold, De Jong konusunda problemin para olmadığını vurguladı.

"Takıma uygun oyuncuları bulmak teknik direktör Erik ten Hag'ın işi ve o Frenkie de Jong'u istiyor."

"Futbol direktörümüz John Murtough bu transferi bitirmek için sabah altıdan gece ona kadar çalışıyor."

"Yöneticilerimiz şu anda De Jong transferini tamamlamak için Barcelona'da. Onu buraya getirmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz."

"Transfer bütçemiz 200 milyon sterlin. Hedefimizdeki oyuncuları elimizden kaçırmak istemiyoruz."

Transfer çalışmalarında geri planda kalmasına açıklık getiren Arnold eski yönetici Ed Woodward'a taş atmayı da ihmal etmedi.

"Alacağımız oyunculara karar veren kişi olmamı mı istiyorsunuz? Bu size geçmişten bir şeyleri hatırlatmıyor mu?"

Richard Arnold when asked about Frenkie De Jong: “ Do you want me buying the players? Doesn’t that ring a bell? [@MufcWonItAll]



pic.twitter.com/RWKdR9SB4F — United Zone (@ManUnitedZone_) June 18, 2022

De Jong transferinde son durum ne?

Barcelona, Manchester United'ın 51 milyon sterlin + 9 milyon sterlin bonustan oluşan teklifini reddetmişti.

Ancak Guardian'ın haberine göre; Kırmızı Şeytanlar, Barcelona'nın eninde sonunda bu fiyata razı olacağını düşünüyor.

Maaş limitini arttırabilmek için 31 Temmuz'a kadar 600 milyon euro gelir yaratması gereken Barcelona'nın De Jong'u bu yaz elden çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor.