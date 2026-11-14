Reklam

Manchester United, Guardian’ın haberine göre Silvia Tuya’yı yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun ekibine katmaya hazırlanıyor. Gary Lineker ise Arjantinli teknik adamı başarısızlık konusunda uyarıyor.

Habere göre 46 yaşındaki İspanyolun yanı sıra Arjantinli teknik adamın beş kişilik ekibinin tamamı da ABD milli takımından İngiltere’ye gelecek: yardımcı antrenörler Jesus Perez ve Miguel D’Agostino, kaleci antrenörü Toni Jimenez ve spor bilimci olarak görev yapan Pochettino’nun oğlu Sebastiano. Ancak Kırmızı Şeytanlar, Tuya’nın ekibe katılacağını henüz ayrıca doğrulamadı.

Spor bilimci, kuvvet ve kondisyon antrenörü Tuya’nın göreve başlaması, kulübün A erkek takımı açısından bir ilk olacak. Tuya, Ekim 2024’te ABD milli takımının ekibine katılmış ve takımın tarihindeki ilk kadın ekip üyesi olarak federasyon tarihinde de bir ilke imza atmıştı.

Daha önce İspanya kadın futbolunun en üst ligi Liga F’de mücadele eden FC Levante Badalona’da çalışan Tuya, Barcelona Üniversitesi’ndeki Katalonya Ulusal Spor Bilimleri Enstitüsü’nde de ders verdi.

Reklam Reklam

Pochettino, Michael Carrick’in yerine geçmek üzere iki buçuk yıllık sözleşme imzaladıktan sonra 18 Kasım’da görevine başlayacak. Efsane isim Gary Lineker ise "The Rest Is Football" podcast’inde eski Tottenham Hotspur ve Chelsea teknik direktörünün başarı şansı konusunda şüphelerini dile getirdi.

Getty Images

Related Topics

Gary Lineker, Mauricio Pochettino’nun görev süresinin kısa olacağını öngörüyor

Eski milli forvet, United’ın sportif açıdan yaşadığı sıkıntıların nedeninin kulüp yapısında olduğunu düşünüyor ve Pochettino’nun görev süresinin kısa olacağını öngörüyor. Lineker, "Pochettino’nun orada göreve başladığını görüyorum. Muhtemelen iyi bir başlangıç yapacaklar ve bir süre gayet iyi sonuçlar alacaklar" dedi ve ekledi: "Bence Manchester United, Pochettino için büyük bir kulüp; en azından adı büyük. Orada göreve başlayacak, sonra da görevden alınacak. 18 ay sonra hâlâ orada olursa şaşırırım."

Lineker’e göre Sir Alex Ferguson’ın ayrılığından bu yana Old Trafford’da hep aynı senaryo tekrarlanıyor ve yönetim kademesindeki eksiklerin bedelini teknik kadro ödüyor. 65 yaşındaki Lineker, "Hep aynı şey oluyor: Günah keçisi her zaman teknik direktör ve bunu görebiliyorsunuz" diyerek şu eleştiride bulundu: "Bence asıl sorunlar teknik direktörün üstündeki kademelerde. Bu isimlerin hepsi iyi teknik direktörler. Son on yılda görev yapan bazı isimlere bakın. Alex Ferguson’dan bu yana kaç teknik direktör ayrıldı, şimdi on iki mi? Hepsi de ayrılıp kulübün karmakarışık olduğunu söylüyor."

Reklam

Lineker, görüşüne kanıt olarak özellikle Pochettino’nun selefi Carrick’e yönelik tutumu gösterdi. "Suçlanabilecek teknik direktörler her zaman olacak. Yazın Carrick’e gerektiği gibi destek vermediler. Geçen sezonun ikinci yarısında müthiş bir performans sergiledi. Kabul, Avrupa kupalarında değillerdi ve kontra ataklarla oynadılar ama Manchester United’daki yöneticilerin bu tutumla daha ne kadar devam edebileceğini bilmiyorum."