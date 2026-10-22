Manchester United’ın sezonu, kulüp içindeki gerilimin su yüzüne çıktığı küçük düşürücü Şampiyonlar Ligi yenilgisinin ardından daha da büyük bir kaosa sürüklendi. Takımın galibiyetsiz serisi Old Trafford’da sıkıntı yaratmaya devam ederken, teknik direktör Michael Carrick ile forvet Matheus Cunha arasında sert bir tartışma yaşandığına dair haberler ortaya çıktı.

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İtalya'da gerilim tırmandı

Manchester United'ı saran kriz, çarşamba akşamı Como deplasmanında alınan ağır 4-1'lik yenilginin ardından daha da derinleşti. Cesc Fabregas'ın takımı, Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz rakibini farklı mağlup ederken United'ın galibiyet hasreti yedi maça çıktı. Farklı galibiyetin mimarı olan Nico Paz, akılda kalacak iki gole imza attı. İlk golünü henüz ikinci dakika dolmadan atarak deplasman taraftarlarının moralini anında bozdu.

Sonucun kendisi yıkıcı olsa da saha kenarında yaşananlar daha büyük endişe yarattı. The Sun yazarı Samuel Luckhurst'e göre Carrick ile Cunha arasında televizyon kameralarına yansımayan, “nispeten sert” bir tartışma yaşandı. Taraftarlar da İtalya'daki kaotik ilk yarı boyunca Brezilyalı forvet ile teknik direktörü arasındaki belirgin gerilimi fark etti.

Devre arasındaki değişiklikler ayrılığı gözler önüne serdi

Cunha ile Carrick arasındaki gerilim, devre arasında yapılan taktik değişikliklerle doruğa ulaştı. Teknik direktör, zorlanan takımına hareket katmak için Brezilyalı forveti devre arasında tereddütsüz oyundan alıp Amad Diallo'yu sahaya sürdü. United yenilginin içinden biraz olsun onurunu kurtarmaya çalışırken Carlos Baleba da oyuna girdi.

Bu kapsamlı değişiklikler sonuç vermedi. İkinci yarının başlamasından yalnızca dört dakika sonra Anastasios Douvikas, savunmadaki bir başka zaafı değerlendirerek ev sahibi ekibin durmak bilmeyen hücumlarının önünü açtı. Kısa süre sonra Paz, United'ın bariz bir hatasının ardından ikinci golünü attı ve sahada bütünüyle dağınık, çözüm üretemeyen konuk ekibi cezalandırdı.

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Kameralara yansımayan tartışma, perde arkasındaki atmosferin hızla kötüleştiğinin açık bir göstergesi. United her alanda rakibinin gerisinde kalırken saha kenarındaki öfkeli atışmalar, sezonun henüz ikinci ayında büyük baskı altında parçalanan bir kadroya işaret ediyor.

Getty Images

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Fernandes taktik yaklaşımı sorguladı

Cunha ile yaşanan tartışma, soyunma odasındaki daha geniş çaplı başkaldırının yalnızca son işareti. Lisandro Martinez'in Atletico Madrid karşısındaki 2-0'lık yenilginin ardından kadroya takviye yapılmaması nedeniyle kulüp yönetimini kamuoyu önünde sert biçimde eleştirmesinden yalnızca bir hafta sonra Bruno Fernandes, Carrick'in oyun planını açıkça sorguladı. Portekizli orta saha oyuncusu, teknik ekibin adam adama baskı yapmama kararından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek bunun Como'nun maçın başında özgüven kazanmasına imkân tanıdığını söyledi.

United kaptanı gazetecilere, “Bu ilk kez olmuyor. Maça kötü başladık ve çok erken gol yedik. Erken gol yemek, yenilmişlik duygusuyla maça devam etmemize neden oluyor; bundan kurtulmak zor. Bunu başaramazsak bu durumdan çıkmamız çok zor olacak” dedi.

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Carrick ise hızla karşılık vererek eleştirilerini taktik düzenden ziyade oyuncularının çalışma azmine yöneltti. 45 yaşındaki teknik direktör, takımın sahadaki çabasını kabul edilemez olarak niteledi ve açıkça şunları söyledi: “Hangi sistemle, hangi taktikle oynarsanız oynayın; koşmazsanız, ileriye koşmazsanız ve geriye koşmazsanız kazanamazsınız.”

Carrick görevini korumak için mücadele ediyor

Getty Images

Manchester United artık hem saha içinde hem de saha dışında tam anlamıyla bir krizle karşı karşıya. Üst üste yedi maçtır galibiyet alamayan Carrick, kadrosunda giderek büyüyen ayrılığı gidermek ve savunmadaki temel disiplini yeniden sağlamak için büyük baskı altında.

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Sahadaki çarpıcı mücadele eksikliğine oyuncuların kamuoyu önündeki itirazları da eklenince Old Trafford yönetiminin kritik kararlar alması gerekiyor. Manchester United bu endişe verici düşüşü acilen durdurmanın bir yolunu bulmalı; aksi hâlde yoğun kış fikstürü başlamadan bütün sezonunun dağıldığını görebilir.