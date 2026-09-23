Manchester United'da Amorim'in görevine son verilmesi, Milan ile yapılan anlaşma sayesinde "yalnızca" 9,5 milyona mal oldu

Manchester United, yıllık mali sonuçlarını açıkladı ve Ruben Amorim ile teknik ekibinin geri kalanının görevine son verilmesinin 9,5 milyon euroya mal olduğunu duyurdu. Milan'ın mevcut teknik direktörü, Kasım 2024'te Manchester kulübünün başına geçmiş, ardından Ocak 2026'da görevden alınmıştı. İlk tazminat bedeli 19,4 milyon euro olarak belirlenmişti ancak Portekizli teknik adamın sözleşmesinde, yeni bir takım bulması halinde bu tutarın düşürülmesini öngören bir madde bulunuyordu; bu da Gerry Cardinale ile yapılan anlaşma sayesinde bu yaz gerçekleşti.