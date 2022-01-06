Manchester United'da 17 futbolcu takımdan ayrılmak istiyor: "Kalite yetmiyor"

Manchester United yıldızları, kulübün düşen standartlarından dolayı büyük bir endişe duyuyor.

Ralf Rangnick ise transfer dönemine kadar mutsuz olan oyuncularını görmek zorunda kalacak.

Ole Gunnar Solskjaer’in United’dan ayrılmasının ardından takımın başına geçen Alman menajer, soyunma odasında bazı oyuncuların takımla bağlantısının koptuğunun farkında.

Rangnick'in, bir süre daha kulüpteki olumusuzluklarla yüzleşmek zorunda olduğu açık.

Wolverhampton maçının ardından United’ın oyuncusu Luke Shaw, bir bütün olamadıklarından bahsetmişti.

Shaw, kaliteli oyunculara sahip olmanın kazanmak için yeterli olmadığının altını çizmişti.

Ne söylendi?

Manchester Evening News'e göre, oyunculardan bazıları takımdaki düşük standarttan dolayı memnuniyetsiz ve bu sebepten dolayı Old Trafford’dan ayrılmak niyetinde.

BBC Sport'a verdiği demeçte Shaw takımda bazı şeylerin yolunda gitmediğini belirtirken, "Yeterince iyi değildik. Gerçekten iyi mücadele etmeye çalıştık, ancak topu tutamadık.

“Topa sahip olmadığımız zamanlarda yeterince agresif değiliz. Onları baskı altına alamadık.

"Onlar için kolay bir maç gibi göründü. Hayal kırıklığı yaratan bir performansımız oldu ve kaybettik. Çok fazla seçeneğimiz olmadı ve kazanmaya yakın olan taraf biz değildi” dedi.

Shaw şöyle devam etti: "Onlara daha fazla baskı yapmalıydık. Biz, uzun zamandır buradayız. Bu gece mücadele ettik, ancak hep birlikte hareket edemedik. Elimizde çok iyi oyuncular var inanılmaz bir kaliteye sahibiz, fakat bazen kalite yetmiyor. Takım olmayı başaramadık.

"Daha fazla motive olmalıyız. Soyunma odasında ne istediğimizi biliyoruz, ama sahada yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Bu tür maçları kazanmak için hepimizin çaba göstermesi lazım. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

Ayrıca, ocak ayındaki transfer döneminde United’ın yeni oyuncu alamaması halinde Rangnick ile futbolcuların arasının daha kötü olacağı vurgulanıyor.

Sportsmail ise United'ın bu şekilde devam etmesi durumunda gelecek sezon birçok futbolcunun kulüpten ayrılabileceğinin bilgisini verdi.

Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer'den görevi devraldıktan sonra birçok mutsuz oyuncuyla yüzleşti. Şaşırtıcı bir şekilde, United’dan ayrılmak isteyen oyuncu sayısının 17 olabileceği belirtiliyor. Bu da takımın yarısından fazlası demek.

Sözleşmeli oyuncuların takımdan ayrılmasına izin verilmeyecek, ancak yine de birçok oyuncunun ayrılma isteğinde olduğu belirtiliyor.

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