Kırmızı Şeytanlar'ın, gelecek vadeden genç oyuncuyu kimseye kaptırmaya niyeti yok.

NE OLDU? Kırmızı Şeytanlar, 18 yaşındaki oyuncuyla yeni bir sözleşme için görüşmeler yapıyor ve AS, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını bildiriyor.

Her iki taraf da finansal yönlerden memnun, ancak anlaşma onaylanmadan önce oyuncunun imaj haklarının da çözülmesi gerekiyor.

BÜYÜK RESİM: Geçen ay İngiltere'de çıkan haberler, United'ın Garnacho ile kulüp tarihindeki en uzun süreli anlaşmayı yapacağını ve genç oyuncuyla 8 yıllık sözleşme imzalayacağını açıkladı.

Ancak, kanat oyuncusunun daha kısa bir anlaşma için bastırdığı da ifade ediliyor.

United, geleceği oldukça parlak olduğu düşünülen genç oyuncuyla bir uzlaşmaya varmış gibi görünüyor.

VE DAHA FAZLASI: United'a 2020'de Atletico Madrid'in gençlik akademisinden katılan Garnacho, bu sezon Erik ten Hag'ın takımında 20 maça çıktı.

Premier Lig'de Fulham'a karşı ağları havalandırırken Avrupa Ligi'nde Real Sociedad'ı 1-0 yendikleri maçta galibiyet golünü attı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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GARNACHO İÇİN SIRADA NE OLACAK? Genç oyuncu, Cumartesi günü Crystal Palace ile karşılaştıkları zaman United için sahada olmayı umuyor.

Garnacho'nun, sıkı bir Cristiano Ronaldo hayranı olduğu biliniyor.

Kırmızı Şeytanlar böylece, Portekizli süperstarın ayrılmasından sonra onun veliahtlarından birisi olan oyuncuyla uzun vadeli bir gelecek planlıyor.