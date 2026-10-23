Manchester United'ın, kulüp kaptanı Bruno Fernandes'e maç sonrası verdiği sert röportaj nedeniyle olası bir disiplin cezası uygulanıp uygulanmayacağı konusunda nihai kararını verdiği öne sürüldü. Portekizli orta saha oyuncusu, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında ağır bir yenilgi almasının ardından Michael Carrick'in taktik yaklaşımını değerlendirirken sözünü sakınmadı.

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Cezadan kurtuldu

Fernandes, bir televizyon röportajında takımın taktik düzenini açıkça sorgulamasına rağmen kaptanlık pazubandını koruyacak ve herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacak. Mirror Football'un haberine göre Old Trafford yönetimi, kaptanına disiplin cezası vermeme kararı aldı.

Kulüp, United'ın Avrupa'da 4-1'lik ağır bir yenilgi aldığı maçın ilk iki dakikasında geriye düşmesinin ardından orta saha oyuncusunun yaşadığı hayal kırıklığını kabul etti. Şikâyetlerini kamuoyu önünde dile getirmesi kulüp içinde rahatsızlık yaratsa da yetkililer, o an duyguların yoğun yaşandığını kabul ediyor ve öfkesinin nedenini anlıyor.

Teknik ekibi hedef aldı

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Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Fernandes, takımın performansına ilişkin karamsar bir tablo çizdi. «Bu ilk kez olmuyor. Maça kötü başladık ve onlar çok erken gol attı» dedi. «Topa yeterince baskı yapmadık, topla yeterince iyi hareket edemedik, pek az şey istediğimiz gibi gitti.

«Erken gol yemek, maça yenilmişlik duygusuyla devam etmemize neden oluyor. Bundan sıyrılıp cesur davranmak, topa sahip olmak ve bir şeyler üretmek zor.

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«Bunu yapamazsak bu durumdan çıkmamız çok zor olacak.»

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Fernandes daha sonra eleştirilerini doğrudan teknik ekibin savunma talimatlarına yöneltti. «Adam adama baskı yapmayıp bazen arkada boşluk bırakma, topu kazanmak için rakibi bekleme kararı teknik ekibe ait. Ancak bu takımlara boşluk verdiğinizde bazen özgüven kazanıyorlar» diye açıkladı. Yorumcu Jamie Carragher, bu sözleri sert biçimde eleştirerek Fernandes'in çıkışını «utanç verici» olarak nitelendirdi.

Disiplin konusunda keskin bir tezat

Fernandes'e yönelik hoşgörülü tutum, kulübün yakın dönemdeki disiplin kararlarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Lisandro Martinez, Atletico Madrid'e karşı alınan 2-0'lık yenilginin ardından futbol direktörü Jason Wilcox'u ve yönetim kurulunu eleştirdiği için kısa süre önce para cezasına çarptırılmış ve kamuoyu önünde özür dilemek zorunda bırakılmıştı.

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Öte yandan Carrick, kaptanının değerlendirmesini kesin bir dille reddetti. Teknik direktör, «Aslında ikinci yarıda kısmen adam adama baskı yaptık ve ardından bu nedenle bir gol yedik» diye karşılık verdi. «Hangi sistemi, hangi taktiği uygularsanız uygulayın, koşmazsanız, ileri koşmazsanız ve geri koşmazsanız kazanamazsınız.»

Teknik direktörün geleceği belirsiz





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Yoğun eleştirilere rağmen Carrick'e şimdilik bir fırsat daha tanındı. Haberlere göre 45 yaşındaki teknik direktör, pazar günü Marco Rose'un Bournemouth'u ile oynanacak maçta Old Trafford'da takımın başında olacak.

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Ancak kulüp yönetimi seçeneklerini aktif olarak değerlendiriyor.Haberlere göre teknik direktör değişikliğine gidilmesi hâlinde görevi devralmak için en güçlü aday Julian Nagelsmann. Bayern Münih ve Almanya'nın eski teknik direktörü şu anda bir takım çalıştırmıyor ve Manchester'da göreve başlamaya sıcak baktığı belirtiliyor.