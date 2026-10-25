Mağlubiyet artık Premier Lig yarışında sadece üç puanlık bir kayıp olmaktan çıktı; Manchester United'ın teknik direktörlük koltuğundaki Michael Carrick'in geleceğini tehdit eden yüksek sesli bir alarm ziline dönüştü. Zira takım, kendi sahası "Old Trafford"da Bournemouth karşısında 3-0'lık net bir yenilgiyle ağır bir darbe aldı.

Düşüşün yankıları sonuçla sınırlı kalmadı; teknik direktörün geleceğine dair kritik soru işaretlerine kapı araladı. Görevden alınması yönündeki talepler artarken, yönetimsel krizlerin de İngiliz kulübündeki tabloyu daha da karmaşık hale getirebileceği görülüyor.

Dikkat çekici bir gelişmede ise Fransız gazeteci Romain Molina, Carrick'in geleceğine ilişkin çarpıcı ayrıntıları ortaya koydu. Molina, teknik direktörün kaderinin aslında belli olduğuna, ancak Manchester United yönetimindeki anlaşmazlıkların halefinin kimliğinin netleşmesini engellediğine işaret etti.

Molina, "X" platformundaki hesabı üzerinden şunları yazdı: "Açıklandığı gibi, Carrick'in kaderi aslında belliydi, ancak Manchester United yöneticileri yerine kimin geçeceği konusunda kendi aralarında anlaşamadılar. INEOS grubu aynı kalıpları defalarca tekrarlamaya devam ediyor."

Bu açıklamalar, saha içindeki sonuçların ötesine geçen bir krize ışık tutuyor. Zira teknik direktörün geleceği karara bağlanmasına rağmen uygun halef konusunda bir anlaşmaya varılamaması, Manchester United yönetimini zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor ki bu da takımın önümüzdeki dönemdeki geleceğini çevreleyen belirsizliği artırabilir.







