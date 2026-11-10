Manchester United, Carrick'i görevden alacak: Yerine geçmesi beklenen isim bu

Michael Carrick, Manchester United teknik direktörlüğünden kovulacak. The Athletic'e göre kulüp, 22 Kasım'da Anfield'daki maça farklı bir teknik direktörle çıkacak.

Carrick, bu sezondan bu yana kalıcı bir sözleşmeyle Old Trafford'da takımın başında. Geçen sezon geçici teknik direktör olarak kulübü Premier League'de üçüncülüğe taşımıştı.

Bu sezon ise işler yolunda gitmiyor. Kulüp şu anda Premier League'de düşme hattının altında, 18. sırada. Şampiyonlar Ligi'nde ise 36 takım arasında 17. sırada yer alıyor.

Britanyalı teknik direktöre, Bournemouth karşısında evinde aldığı acı verici 3-0'lık yenilginin ardından gidişatı değiştirmesi için üç maçlık süre tanınmıştı. Bu üç maçın ilkinde Chelsea'ye 2-0 yenildi.

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Ardından Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde AS Roma karşısında 0-2 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazandı. Geçen hafta sonu ise Carrick'in takımı, Aston Villa karşısında iki kez geriden gelerek 4-4 berabere kaldı.

Ancak bu sonuçlar kulüp yönetimi için yeterli değil ve Carrick yakında görevden alınacak. Son derece güvenilir The Athletic'in haberine göre Manchester United, 22 Kasım'da Anfield'da Liverpool'a karşı oynayacağı maça farklı bir teknik direktörle çıkacak.

Spor gazetesine göre Kırmızı Şeytanlar'ın gündeminde üç aday var: Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann ve Antonio Conte.