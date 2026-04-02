Manchester United büyük bir hamle yapıyor ve Arsenal'in yıldız oyuncusunu transfer etmek için tüm gücüyle çalışıyor

Sky Sports'un haberine göre, Manchester United, Arsenal'in savunma oyuncusu Miles Lewis-Skelly ile ilgileniyor. Kırmızı Şeytanlar, onu Luke Shaw'un uzun vadede ideal yedeği olarak görüyor.

İngiltere'nin şu anki 3 numarası, şu anda iki gerçek sol bek oyuncusuna sahip: Shaw ve Tyrell Malacia. İkincisi bu yaz Manchester'dan kesin olarak ayrılacak.





Bu nedenle kulüp, Shaw'a rakip olacak yeni bir oyuncu transfer etmek istiyor. Kulübün gözü, Arsenal'de kenara itilen Lewis-Skelly'ye takıldı.

Henüz 19 yaşındaki savunma oyuncusu, The Gunners'ın tüm altyapı kademelerini geçerek İngiltere milli takımında bile ilk kez forma giydi.

2025 yılında Arsenal tarafından 2030 ortasına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme ile ödüllendirildi, ancak bu sezon zorlanıyor. Mikel Arteta genellikle Riccardo Calafiori'yi tercih ediyor.

Lewis-Skelly, Kuzey Londra ekibi için son maçını 15 Şubat'ta oynadı. O gün, Wigan Athletic ile oynanan FA Cup maçında (4-0 galibiyet) 90 dakika sahada kaldı.



