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Manchester United'da kelimenin tam anlamıyla her şey yaşanıyor. Yaşananların hiçbiri taraftarlara huzur vermese de Kırmızı Şeytanlar, takımı takip edenleri her gün şaşırtan bir strateji izlemeyi sürdürüyor. Teknik direktör değişikliğinin ardından, Michael Carrick'in yerine gelen Mauricio Pochettino da şu ana kadar beklenen sonuçları getiremedi. Kulüp yönetimi şimdi dikkatini kaptan Bruno Fernandes'in kritik durumuna çevirdi.

Portekizli oyuncu, sezon sonunda, 30 Haziran 2027'de bitecek sözleşmesini yenilemek için uzun süredir anlaşmaya varamadı. Basına yaptığı açıklamalarla ocak ayında ayrılığa kapı aralamasının ardından United yönetimi hemen harekete geçerek sözleşmedeki tek taraflı uzatma maddesini kullandı ve bitiş tarihini 30 Haziran 2028'e taşıdı.

YÖNETİMİN KARARI: The Athletic'in haberine göre bu madde, Portekizli kaptanın mevcut sözleşmesinde başından beri vardı. Ancak taraflar, bu seçeneğin ötesine geçip daha kapsamlı bir anlaşmaya varmak için görüşmeyi tercih etmişti.

Bruno Fernandes kulübün son teklifini de reddedip görüşmeleri askıya alarak resmen transfer piyasasına çıkınca Manchester United, maddeyi yeniden değerlendirmeye aldı. Böylece oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedeli almadan ya da ocak ayında düşük bir bedelle kaybetme ihtimalini uzaklaştırdı.

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SATIŞ HÂLÂ MÜMKÜN: Bruno Fernandes'in durumu temelde değişmedi. Satılması hâlâ mümkün. Hatta Manchester United, transferinden elde edebileceği geliri görmek için piyasayı yoklamayı, ardından da olası bir alternatif için harekete geçmeyi planlıyor. Kulübün transferdeki ilk hayali, Real Madrid'e dönmeyi öncelik olarak görmediğini belirten Como oyuncusu Nico Paz.

İTALYA'DA MILAN VE JUVENTUS: Bu hamleden ve sözleşmenin uzatılmasından önce hem Milan hem de Juventus, Bruno Fernandes için girişimlerde bulunmuştu. İki İtalyan kulübü, daha önce Novara ve Sampdoria gibi takımlarda oynayan futbolcuyu yeniden İtalya ligine getirmeye çalışıyordu.

Artık Manchester United ile görüşmeleri gerekecek ve transfer kaçınılmaz olarak biraz daha zorlaşacak. Bonservis bedelinin yanı sıra, 1994 doğumlu oyuncunun kariyerinin son büyük sözleşmesini imzalamak için talep ettiği yüksek maaş da hesaba katılmalı.