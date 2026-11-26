Manchester United-Brentford: Maç bilgileri

Premier Lig - Hafta 12 28 Kas 2026 - 10:00 Old Trafford

Düşme baskısı ile ilk altı iddiası karşı karşıya: Dokuz maçtır kazanamayan United, formda Brentford'u ağırlıyor

Cumartesi öğleden sonra Old Trafford'da, İngiltere'nin en üst liginde alışılmadık bir tablo ortaya çıkacak: Avrupa kupalarını hedefleyen Brentford, galibiyete hasret Manchester United'a konuk olacak.

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Mauricio Pochettino, United'ın başında iç sahadaki ilk Premier Lig maçına çıkacak. Takımı, geçen pazar Anfield'da aldığı ağır 4-0'lık yenilginin ardından ligde üst üste dokuz maçtır kazanamıyor ve yalnızca sekiz puanla 19. sırada bulunuyor.

Yine de çarşamba gecesi Sporting CP deplasmanında alınan olaylı 2-2'lik UEFA Şampiyonlar Ligi beraberliği, Pochettino'ya takımının direncine dair önemli bir işaret verdi: Kaptan Bruno Fernandes, ikinci yarının başlarında üç dakika içinde iki gol atarak Lizbon'da durumu United lehine çevirdi. United, Youri Tielemans'ın maçın sonlarında gördüğü kırmızı karta rağmen zorlukla bir puan çıkardı.

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Karşılarında, Keith Andrews'un formda Brentford'u olacak. Pazartesi gecesi Gtech Community Stadium'da 10 kişi kalan Everton'ı Keane Lewis-Potter'ın iki, Vitaly Janelt ve Fábio Carvalho'nun birer golüyle 4-0 yenen Brentford, 17 puanla altıncı sıraya yükseldi.

Bryan Mbeumo, Old Trafford'a transferinden bu yana eski kulübüne üçüncü kez rakip olacak. +9 averaja sahip Brentford ise Manchester'da galibiyet fırsatı görüyor.

Takımını sürükleyen kaptan

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Çarşamba gecesi Lizbon'a dönüşünde iki golle öne çıkan Bruno Fernandes, United'ın hücumdaki başlıca yaratıcı gücü olmaya devam ediyor. Nisan ayında aynı eşleşmede United'ın Brentford'u 2-1 yendiği maçta Benjamin Šeško'nun golünün asistini de o yapmıştı. Joshua Zirkzee'nin arkasında, hatlar arasında görev yapan Fernandes'in oyun görüşü ve ceza sahasına yaptığı koşular, Brentford'un sıkı savunmasını aşmak için kritik olacak.

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