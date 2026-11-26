Manchester United-Brentford: Maç bilgileri
Düşme baskısı ile ilk altı iddiası karşı karşıya: Dokuz maçtır kazanamayan United, formda Brentford'u ağırlıyor
Cumartesi öğleden sonra Old Trafford'da, İngiltere'nin en üst liginde alışılmadık bir tablo ortaya çıkacak: Avrupa kupalarını hedefleyen Brentford, galibiyete hasret Manchester United'a konuk olacak.
Mauricio Pochettino, United'ın başında iç sahadaki ilk Premier Lig maçına çıkacak. Takımı, geçen pazar Anfield'da aldığı ağır 4-0'lık yenilginin ardından ligde üst üste dokuz maçtır kazanamıyor ve yalnızca sekiz puanla 19. sırada bulunuyor.
Yine de çarşamba gecesi Sporting CP deplasmanında alınan olaylı 2-2'lik UEFA Şampiyonlar Ligi beraberliği, Pochettino'ya takımının direncine dair önemli bir işaret verdi: Kaptan Bruno Fernandes, ikinci yarının başlarında üç dakika içinde iki gol atarak Lizbon'da durumu United lehine çevirdi. United, Youri Tielemans'ın maçın sonlarında gördüğü kırmızı karta rağmen zorlukla bir puan çıkardı.
Karşılarında, Keith Andrews'un formda Brentford'u olacak. Pazartesi gecesi Gtech Community Stadium'da 10 kişi kalan Everton'ı Keane Lewis-Potter'ın iki, Vitaly Janelt ve Fábio Carvalho'nun birer golüyle 4-0 yenen Brentford, 17 puanla altıncı sıraya yükseldi.
Bryan Mbeumo, Old Trafford'a transferinden bu yana eski kulübüne üçüncü kez rakip olacak. +9 averaja sahip Brentford ise Manchester'da galibiyet fırsatı görüyor.
Takımını sürükleyen kaptan
Çarşamba gecesi Lizbon'a dönüşünde iki golle öne çıkan Bruno Fernandes, United'ın hücumdaki başlıca yaratıcı gücü olmaya devam ediyor. Nisan ayında aynı eşleşmede United'ın Brentford'u 2-1 yendiği maçta Benjamin Šeško'nun golünün asistini de o yapmıştı. Joshua Zirkzee'nin arkasında, hatlar arasında görev yapan Fernandes'in oyun görüşü ve ceza sahasına yaptığı koşular, Brentford'un sıkı savunmasını aşmak için kritik olacak.
Takım haberleri ve kadrolar
M. United vs Brentford Muhtemel kadrolar
İlk 11
Teknik direktör
- M. Pochettino
- K. Andrews
Form durumu
İkili rekabet
Kafa Kafaya
Puan durumu
|#
|P
|K
|B
|K
|F
|A
|+/-
|Puan
|Form
|1
|11
|9
|1
|1
|17
|7
|+10
|28
B
K
K
K
K
|2
|11
|7
|1
|3
|26
|9
|+17
|22
K
K
K
K
K
|3
|11
|7
|1
|3
|22
|14
|+8
|22
B
K
K
K
K
|4
|11
|6
|3
|2
|18
|10
|+8
|21
K
K
K
K
K
|5
|11
|5
|3
|3
|18
|14
|+4
|18
K
K
K
K
K
|6
|11
|4
|5
|2
|20
|11
|+9
|17
K
K
K
B
K
|7
|11
|4
|5
|2
|14
|9
|+5
|17
K
K
K
B
B
|8
|11
|5
|1
|5
|20
|20
|0
|16
K
K
K
K
K
|9
|11
|4
|4
|3
|12
|14
|-2
|16
K
K
K
K
K
|10
|11
|4
|3
|4
|12
|11
|+1
|15
K
K
K
K
K
|11
|11
|3
|5
|3
|13
|11
|+2
|14
K
K
B
B
K
|12
|11
|3
|5
|3
|14
|17
|-3
|14
B
B
B
K
K
|13
|11
|3
|4
|4
|15
|18
|-3
|13
B
B
K
K
K
|14
|11
|4
|0
|7
|13
|21
|-8
|12
K
K
K
K
K
|15
|11
|2
|5
|4
|11
|13
|-2
|11
B
B
B
K
K
|16
|11
|3
|2
|6
|15
|22
|-7
|11
K
K
B
B
K
|17
|11
|2
|3
|6
|9
|15
|-6
|9
K
K
K
B
K
|18
|11
|2
|3
|6
|8
|17
|-9
|9
B
K
K
B
K
|19
|11
|1
|5
|5
|14
|23
|-9
|8
K
B
K
K
B
|20
|11
|2
|1
|8
|12
|27
|-15
|7
K
K
K
K
K