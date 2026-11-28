Manchester United, Old Trafford'da Brentford'a 4-0 yenilerek yeni bir dip nokta gördü. Callum Wilson'ın ilk yarıdaki iki golü, Mauricio Pochettino'yu yanıt aramaya zorlayan taktiksel bir hezimetin habercisiydi.

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Manchester United'ın savunma düzeni, Old Trafford'da Brentford karşısında alınan ağır 4-0'lık yenilgide dağıldı. Mauricio Pochettino'nun taktik planı, konuk ekibin dikine oyununa, özellikle de Dango Ouattara ile Callum Wilson arasındaki etkili iş birliğine çare bulamadı. United, %59 topa sahip olup 25 şut çekmesine rağmen son vuruşlarda etkisiz kaldı. 2,55'lik beklenen gol (xG) değerine rağmen alınan sonuç, Brentford'ın kontra ataklardaki acımasız bitiriciliğiyle keskin bir tezat oluşturdu.

Ev sahibi ekip ikinci yarıda da toparlanamadı; oyuncuların moralindeki düşüş açıkça görülüyordu. Oyuna hareket getirmek amacıyla yapılan birçok değişikliğe rağmen Manchester United'ın geçiş hücumlarındaki savunması açık vermeye devam etti. Brentford, beklerin arkasındaki boşlukları değerlendirdi. Kristoffer Ajer ve Kevin Schade'nin son bölümde attığı goller, tarihi bir farklı galibiyeti perçinledi. Düşme hattında bulunan bir takım için bu performans, Premier Lig'in en üst düzeyinde mücadele etmek adına gereken teknik güvenilirlikten de psikolojik dayanıklılıktan da yoksundu.

GOAL Manchester United oyuncularının Old Trafford'daki performanslarını puanlıyor...

Kaleci ve savunma

Senne Lammens - 3/10: Önündeki dağınık savunma hattı nedeniyle zor durumda kalan genç Belçikalı için güç bir öğleden sonraydı. Yön değiştiren toplarda biraz şanssız olsa da duran toplarda ceza sahasına hâkim olamaması dikkat çekti. Maç boyunca yalnızca bir kurtarış yaparken dört gol yedi.

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Diogo Dalot - 3/10: Sağ kanatta taktiksel açıdan sorun yarattı. Dalot'nun orta sahaya içe kat etme eğilimi, Ouattara'nın değerlendirebileceği geniş koridorlar bıraktı. Brentford'ın bu kanattan geliştirdiği ataklar birden fazla asistle sonuçlandı. United'ın topa sahip olma üstünlüğüne rağmen hücuma pek katkı sağlayamadı.

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Leny Yoro - 4/10: Genç oyuncu, Premier Lig'in fiziksel mücadelesi konusunda sert bir ders aldı. Zaman zaman hızıyla açığı kapatsa da orta sahadaki ikiliden yeterli destek gelmediği için sık sık ikiye bir pozisyonlarda kaldı. Çok sayıda pası isabetliydi ancak son gollerden önce tehlikeyi uzaklaştırmakta yeterince kararlı davranamadı.

Harry Maguire - 2/10: Brentford'ın hızına ve hareketliliğine karşı koyamadı. İngiltere millî oyuncusu, konuk ekibin hücum hattındaki yatay yer değişimlerine uyum sağlamakta zorlandı ve Callum Wilson'ın iki golüne giden geçiş hücumlarında sık sık pozisyonunu kaybetti. Hava toplarındaki mücadelelerini kazansa da dört gol yiyen savunma hattına liderlik edemedi.

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Lisandro Martinez - 2/10: Arjantinli oyuncu için kâbus gibi bir maçtı; ilk düdükten itibaren oyunun hızına yetişemedi. Wilson'ın ceza sahasına koşularını takip edemedi ve kolayca geçildiği ilk yarının ardından devre arasında yerini Luke Shaw'a bıraktı.

Orta saha

Youri Tielemans - 4/10: Savunmanın önünde gereken korumayı sağlamakta zorlandı. Top ayağındayken yeterince düzgün oynasa da geçişlerdeki hareketlilik eksikliği, Brentford'ın üçüncü gol öncesinde sahanın merkezinden engellenmeden ilerlemesine olanak tanıdı.

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Kobbie Mainoo - 5/10: Baskı altında teknik açıdan soğukkanlı kalabilen az sayıdaki oyuncudan biriydi, ancak Brentford'ın sayısız kontra atağı karşısında bunaldı. Oyun giderek daha açık ve dağınık hâle gelirken tempoyu belirleyemedi.

Bruno Fernandes - 5/10: Kaptan, takımını ileri taşımaya çalıştı ancak yaşadığı hayal kırıklığı belliydi. Forvetlerinin değerlendiremediği birkaç fırsat yarattı. Bununla birlikte merkezdeki bölgesini terk etme eğilimi, orta sahadaki kontrol eksikliğine katkıda bulundu.

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Hücum

Amad Diallo - 4/10: İlk yarıda neredeyse hiç oyuna giremedi ve kanatta rakibini geçmekte zorlandı. Etkisizliği nedeniyle United, Mbeumo ile daha doğrudan bir hücum tehdidi yaratmak için onu devre arasında oyundan aldı.

Patrick Dorgu - 4/10: Maça enerjik başladı ancak Brentford onun kanadını hedef aldıkça etkisi azaldı. Arkasında zorlanan Martinez'in üzerindeki baskıyı hafifletmeye daha çok odaklandığı için hücumda fazla tehdit oluşturamadı.

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Joshua Zirkzee - 3/10: Hollandalı oyuncu hareketsiz bir performans sergiledi. United'ın 25 şutuna rağmen ceza sahasında tehlikeli bölgelere giremedi. Matheus Cunha için oyundan alınmadan önce Sepp van den Berg tarafından rahatlıkla kontrol edildi.

Yedekler ve teknik direktör

Luke Shaw - 5/10: Devre arasında Martinez'in yerine girdi. Sol tarafta biraz daha istikrar sağladı ancak savunma düzeni son bölümde topluca çökerken gidişatı durdurmak için pek bir şey yapamadı.

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Bryan Mbeumo - 5/10: Devre arasında Diallo'nun yerine oyuna girdi. Daha fazla enerji ve doğrudanlık getirdi ancak son paslarında Brentford'ın dirençli savunmasını aşacak isabet yoktu.

Matheus Cunha - 4/10: Bir saatlik bölümün ardından Zirkzee'nin yerini aldı. Kanatlara açıldı ancak sahada kaldığı sürede kaleyi bulan kayda değer bir şut çekemedi.

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Shea Lacey - 5/10: Genç oyuncu, takımının zor durumda olduğu bir anda oyuna girdi. Topla oynarken biraz cesaret gösterdi ancak Brentford iki gol daha atarken oyunun büyük ölçüde dışında kaldı.

Mason Mount - 4/10: Tielemans'ın yerine son bölümde oyuna girdiğinde maç zaten kaybedilmişti. Topla çok az buluştu ve hücumun son bölümünde etki yaratamadı.

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Mauricio Pochettino - 2/10: Taktiksel bir hezimet. Wilson ve Ouattara ilk yarıda savunmasının arkasına tekrar tekrar sarkmasına rağmen Pochettino, önde kurduğu savunma hattında değişikliğe gitmedi. Kontra ataklarda uzmanlaşmış bir rakibe karşı yana doğru hareket hızı düşük bir savunma hattıyla başlama kararı ağır bir bedel ödetti. Oyuncu değişiklikleri de bu küçük düşürücü yenilginin gidişatını değiştiremedi.