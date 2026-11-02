Manchester United, cumartesi günü Bayern Münih deplasmanında oynanan Bundesliga maçında Borussia Dortmund’un dört oyuncusu Jobe Bellingham, Serhou Guirassy, Felix Nmecha ve Daniel Svensson’u izlemek üzere gözlemciler gönderdi. Premier League devi, 2027 öncesindeki olası transfer hedeflerini değerlendirirken Allianz Arena’da konuk takımın bu dört oyuncusunu yakından takip etti.

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İngiliz devleri konuk ekibin dört oyuncusunu takip ediyor

TEAMtalk'ın haberine göre United'ın transfer yetkilileri, kış transfer dönemi öncesinde Bellingham, Guirassy, Nmecha ve Svensson'u değerlendirmek için Bavyera'daydı. İlk üç oyuncu, sezon boyunca takip edilen uzun vadeli hedefler arasında yer alırken sol bek Svensson kısa süre önce aday listesine eklendi. İzlenen oyuncular, Dortmund'un kritik bir 2-2'lik beraberlik almasına katkıda bulundu. Bu sonuç, Dortmund'u şampiyonluk yarışında Bayern ile aynı puanda tutuyor.

Üç kilit oyuncuya yüksek değer biçiliyor

Bellingham, Guirassy ve Nmecha, cumartesi günkü karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve etkili performanslarıyla konuk ekibin beraberliği elde etmesine yardımcı oldu. Habere göre Old Trafford'daki karar vericiler, Guirassy'yi uzun vadeli santrfor planları için özellikle cazip bir seçenek olarak görüyor. Gine millî takımında forma giyen deneyimli oyuncunun, hücum hattını güçlendirmek için ihtiyaç duydukları bitirici özelliklere sahip olduğuna inanıyorlar.

Ancak TEAMtalk, Dortmund'u golcü oyuncusundan ayrılmaya ikna etmenin bu aşamada son derece zor ve düşük ihtimalli görüldüğünü belirtiyor. Aynı mali ve sportif engel, orta saha ikilisi Bellingham ile Nmecha için de geçerli. Manchester United yönetimi, iki oyuncunun da olası bir transferi tamamlamayı zorlaştıracak yüksek bonservis bedellerine sahip olduğunun farkında.

İsveçli bek alternatif olarak öne çıkıyor

United'ın, savunmasının sol tarafını güçlendirmek amacıyla son aylarda 24 yaşındaki savunmacı Svensson hakkında kapsamlı bir araştırma yaptığı öne sürülüyor. Kulüp için bu bölgeyi güçlendirmek, yazın Newcastle United beki Lewis Hall'u transfer etmeyi başaramamasının ardından öncelik olmaya devam ediyor.

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Hall, Old Trafford'da hâlâ çok beğenilse de St James' Park'ta yeni bir sözleşme imzalamaya kısa süre önce karar vermesi, transfer ekibini Avrupa'daki alternatifleri araştırmaya yöneltti. Bununla birlikte kulüp içinden kaynaklar, Svensson yakından değerlendirilmeye devam edilse de İsveç millî takımında forma giyen oyuncu için resmî bir girişimin ocaktan ziyade gelecek yaz gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Talipleri Avrupa'da yoğun rekabet bekliyor

United şimdi kış transfer döneminde başka bir sol bek hedefinin peşinden mi gideceğine, yoksa Svensson için sezon sonunu mu bekleyeceğine karar vermek zorunda. Durumu daha da karmaşık hâle getiren bilgilere göre Avrupa'nın neredeyse bütün büyük kulüpleri, cumartesi günü Münih'te oynanan dikkat çekici karşılaşmaya temsilci gönderdi. İngiltere'den rakipleri Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Tottenham Hotspur'un da gözlemcileri tribündeydi. Bu da Dortmund'un değerli oyuncuları için yoğun bir rekabet yaşanacağı anlamına geliyor.