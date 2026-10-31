Chelsea, Stamford Bridge'de Lisandro Martinez'in kırmızı kart görmesini fırsata çevirerek Manchester United'ı üstün bir oyunla 2-0 mağlup etti. İkinci yarıda Morgan Rogers ve Cole Palmer'ın attığı goller, Xabi Alonso'nun ekibine üç puanı getirdi.

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Alonso sendelemeye son verdi, Martínez Stamford Bridge'de kendini yaktı

Premier League'de bir dönem orta sahada rakip olan Xabi Alonso ve Michael Carrick, ikisi de baskı altındayken Stamford Bridge'de bu kez teknik direktör olarak karşı karşıya geldi. Ligde beşinci sırada bulunan Chelsea, Tottenham yenilgisinin ve Liverpool karşısında penaltılarla gelen Lig Kupası elenişinin ardından toparlanmak istiyordu. Tüm kulvarlarda sekiz maçtır kazanamayan 16. sıradaki Manchester United'ın ise teknik direktörlükteki ilk sezonunu geçiren Carrick üzerindeki baskıyı hafifletecek bir sonuca ihtiyacı vardı.

Alonso, Reece James, Emiliano Martínez ve João Pedro'dan yoksundu. Josh Acheampong, Wesley Fofana ve Levi Colwill'den oluşan üçlü savunmayı tercih etti; orta sahada Romeo Lavia ile Moisés Caicedo'ya, sol kanat bekte ise Marco Palestra'ya görev verdi. Estêvão, cezası sona eren Cole Palmer ve Morgan Rogers ile birlikte ilk 11'de başladı. Carrick, orta sahada Carlos Baleba ile Andrey Santos'u eşleştirirken Lisandro Martínez, Bruno Fernandes ve Matheus Cunha'yı yeniden kadroya aldı.

İlk yarıda üstün taraf United'dı

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İlk yarı beklendiği gibi geçmedi. Daha etkili olan United, devre arasına girilirken %51'lik oranla topa sahip olma üstünlüğünü de elinde tutuyordu. Cunha'nın 34. dakikada attığı gol ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Chelsea, konuk ekibin sıkı savunması karşısında net bir fırsat yaratmakta zorlandı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

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Rogers eşitliği bozdu

Maçın gidişatı, ikinci yarının başlamasından beş dakika sonra değişti. Lavia orta sahada topu kazanıp Rogers'a aktardı. Rogers, 50. dakikada merkezden ilerleyip Harry Maguire'ı geçti ve topu Senne Lammens'in üzerinden ağlara gönderdi. Ne Maguire ne de Martínez onu durdurmak için müdahale etti; United savunması fazlasıyla kolay açıldı. Carrick, oyunda daha fazla kontrol sağlamak için 60. dakika civarında Baleba'nın yerine Kobbie Mainoo'yu aldı ancak United toparlanamadı.

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Martínez kırmızı kart gördü, Palmer penaltıyı gole çevirdi

Martínez, 59. dakikada Rogers'ın formasını çektiği için sarı kart gördü. Dört dakika sonra ise bir korner sırasında dirseğini Fofana'nın yüzüne savurdu. VAR incelemesinin ardından hakem, 63. dakikada Martínez'e ikinci sarı kartı gösterdi ve penaltı kararı verdi. Palmer, 64. dakikada topun başına geçerek vuruşunu Lammens'in uzanamayacağı noktaya gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

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Chelsea üstünlüğünü korudu

Bir kişi fazla oynayan Chelsea, maçın son bölümünü kontrol etti. Karşılaşmayı %59 topa sahip olma oranıyla tamamlayan ev sahibi ekip, United'ın 10 şutuna karşı 20 şut çekti; kaleyi bulan şutlarda ise 10'a dört üstünlük sağladı. United beş sarı kart gördü ve Chelsea'nin sekiz faulüne karşı 20 faul yaptı. Geovany Quenda, maçın son anlarında uzatma dakikalarında Palmer'ın yerine oyuna girdi.

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Bu sonuç ne anlama geliyor?

Galibiyetle 16 puana yükselen Chelsea, hafta sonu oynanacak diğer maçlar öncesinde, bir maç eksiği bulunan Brighton ile aynı puanda, şimdilik dördüncü sıraya çıktı. United için tablo iç karartıcı: Dokuz lig maçında yedi puan ve yalnızca bir galibiyet. Son galibiyetini 10 Eylül'de alan ekibin tüm kulvarlardaki kazanamama serisi de dokuz maça çıktı. Carrick üzerindeki baskı daha da artacak.