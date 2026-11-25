Mauricio Pochettino, Avrupa’nın beş büyük ligindeki en kötü savunmayı düzeltmeye çalışırken Manchester United, Brentford stoperi Nathan Collins’i hedef listesine ekledi. Bütçesinin 50 milyon sterlin olduğu bildirilen kulüp, önemli hedeflerine ulaşmakta zorlanıyor. Pazar günü Anfield’da aldığı ağır yenilginin ardından Manchester United’ı zorlu bir transfer dönemi bekliyor.

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Manchester United’ın hedefinde Brentford stoperi Nathan Collins var

United, transfer dönemi açılmadan önce Brentford stoperi Collins’i savunma hedefleri listesine ekledi. talkSPORT’a göre kulüp, deneyimli Premier Lig savunmacısını art arda görev yapan teknik direktörlerin çözmekte zorlandığı savunma sorununa olası bir çare olarak görüyor.

Takviye arayışı, United’ın dört gol yediği pazar günkü Anfield’daki ağır yenilginin ardından daha da acil hâle geldi. Bu sonuç, Pochettino ’yu Avrupa’nın beş büyük ligindeki en kötü savunmayla karşı karşıya bıraktı.

Bassey konusunda yaşanan aksilik sonrası savunma hedefleri değişiyor

United’ın Collins’e ilgisi, diğer savunma hedeflerini kadroya katmanın giderek zorlaşmasıyla aynı döneme denk geliyor. Fulham’ın Calvin Bassey’i , savunmanın farklı bölgelerinde oynayabilmesiyle değerli bir seçenek olarak geçen hafta olası hedefler arasında gündeme geldi. Ancak Bassey’in Londra kulübüyle sözleşmesini uzatmaya yakın olduğu bildiriliyor.

Bu aksilik, deneyimli bir Premier Lig stoperi arayan United’ı başka seçeneklere yöneltti. 25 yaşındaki Collins, Brentford’da kendini kanıtladıktan sonra bu profile uyuyor. Premier Lig tecrübesi, savunmada istikrara acilen ihtiyaç duyan bir takım için onu cazip bir seçenek hâline getiriyor.

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Pochettino savunma ve forvet önceliklerini dengelemeye çalışıyor

Michael Carrick’in yerine gelen Pochettino, sahanın iki ucunda da acil ihtiyaçları bulunan bir takımın başına geçerek zorlu bir görev üstlendi. Anfield’da dört gol yenilen mağlubiyetin ardından savunmayı toparlamak açıkça öncelik taşıyor.

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Ancak Pochettino, transfer dönemi açıldığında yalnızca savunmaya odaklanamaz. Sakat Benjamin Sesko ’nun yokluğunu telafi etmek için kadrosuna bir forvet katmak istediği de söyleniyor.

Bir stoper arayışıyla hücumdaki eksikliği giderme ihtiyacını dengelemek, United’ın transfer planlarını sınayacak. Pochettino’nun iki bölgedeki ihtiyaçları da etkili biçimde karşılayacak isabetli takviyeler yapması gerekecek.

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Kısıtlı bütçe United’ın transfer planlarını zorlaştırıyor

Mali sınırlar, United’ın transfer piyasasındaki hamlelerini şekillendirecek gibi görünüyor. Manchester United, Everton’ın Jarrad Branthwaite’ine ilgisini sürdürüyor ancak bildirilen bütçesinin yalnızca 50 milyon sterlin olması nedeniyle savunmacı muhtemelen fazla pahalıya mal olacak.

Collins’i transfer etmek de kolay olmayacak. 25 yaşındaki oyuncunun Brentford ile sözleşmesi 2029 yazına kadar sürüyor ve onun için de yüksek bir bonservis bedeli ödenmesi gerekecek. Kısıtlı bütçesi ve doldurması gereken birden fazla boşluk bulunan United, transfer dönemi açıldığında zor kararlarla karşı karşıya kalacak. Kulübün mali sınırları içinde Collins için anlaşma sağlayıp sağlayamayacağı henüz belli değil.