Manchester United ile Aston Villa, savunma istikrarından çok hücuma geçişlerin öne çıktığı nefes kesen bir maçta 4-4 berabere kaldı. Bu taktik analiz, Michael Carrick ve Unai Emery'nin yüksek riskli pres ve hızlı kontra atakların belirleyici olduğu karşılaşmayı nasıl yönettiğini inceliyor.

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Old Trafford’daki mücadele, maçın başındaki kaosun taktik planları nasıl tamamen boşa çıkarabileceğini gösterdi. Carrick’in Manchester United’ı, çok sayıda şut çekerek ve topa uzun süre sahip olarak üstünlük kurmayı hedefledi. Ancak savunmaya geçişlerde takımı toparlayacak bir oyuncu profilinin eksikliği, bu planı daha baştan sekteye uğrattı. Temel hedef, Bruno Fernandes’i oyunun merkezine yerleştirip Amad Diallo ve Bryan Mbeumo’nun süratinden kanatlarda yararlanmaktı. Ne var ki önde baskı yapan hat ile dörtlü savunma arasındaki mesafe tehlikeli ölçüde açıktı.

Emery ise Manchester United’ın önde kurduğu savunma hattından yararlanmak üzere hazırlanmış bir planla sahaya çıktı. Nicolas Jackson’ı savunma arkasına koşu tehdidi olarak kullanıp Leon Goretzka’nın orta sahadan gecikmeli koşularından yararlanan Villa, kanallara atılan doğrudan ve etkili paslarla United’ın baskısını aşmayı amaçladı. Villa ilk bölümde yakaladığı fırsatları iyi değerlendirse de ikinci yarıda kompakt bir orta blok düzenini sürdüremedi. Böylece maç, sonunda iki teknik direktörün de tam anlamıyla kontrol edemediği, bir uçtan diğerine gidip gelen bir mücadeleye dönüştü.

Manchester United’ın taktik düzeni

Carrick, topa sahipken sık sık 3-1-6’ya dönüşen bir 4-2-3-1 dizilişini tercih etti. Diogo Dalot bu düzende Kobbie Mainoo’ya destek vermek için çoğu zaman içe kat etti. Geriden oyun kurarken temel plan, Villa’nın dar oynayan orta sahasını bir kanada çekip ardından oyunun yönünü hızla Amad Diallo’ya çevirmekti. United’ın baskıyı başlatma anları Villa’nın beklerine odaklanıyordu. Pau Torres topu kanattaki Ian Maatsen’e aktarmaya yöneldiğinde United’ın kanat oyuncularına agresif biçimde baskıya çıkmaları söylenmişti; Bruno Fernandes de ön liberonun pas seçeneği olmasını engelliyordu.

Ancak savunmadaki uyum eksikliği, planın uygulanmasını aksattı. Harry Maguire ve Leny Yoro ile savunma çizgisini önde kurma kararı, ilerideki baskı aşıldığında sorun yarattı. İlk 11’de savunmanın önünde fiziksel bir güvence sağlayacak Manuel Ugarte’nin bulunmaması nedeniyle Mainoo ve Youri Tielemans’tan oluşan orta saha ikilisi, geriden gelen oyuncuların koşularını takip etmekte zorlandı. United’ın savunma düzeni sık sık dağıldı ve takım, topa daha fazla sahip olmasına rağmen rakibine 3,09 beklenen gol (xG) üretecek fırsatlar verdi. Hücum üretimi yüksekti ve United 26 şut çekti. Fakat hücum ederken geride dengeli bir savunma yerleşimi kuramaması, kaybedilen her topun konuk ekip için yüksek kaliteli bir fırsata dönüşmesi anlamına geliyordu.

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Aston Villa’nın taktik düzeni

Unai Emery de 4-2-3-1 sistemini kullandı, ancak dikine oyuna ve merkezde kompakt kalmaya belirgin biçimde ağırlık verdi. Villa, geriden oyun kurarken United’a kıyasla çok daha doğrudan oynadı. Kaleci Zion Suzuki, sık sık Nicolas Jackson’ın göğsüne ya da Alysson Edward’ın bindirme koşularına yönelik toplar gönderdi. Villa’nın baskısı, topu ileride kazanmaktan çok orta bölgede United’ı kanatlara yönlendirecek “tuzaklar” kurmaya dayanıyordu. Bekler ve kanat orta sahaları, bu bölgelerde rakibe iki kişiyle baskı yapabiliyordu.

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John McGinn’in etkisi, Villa’nın taktik başarısında belirleyiciydi. Sahada serbestçe hareket etme imkânı bulan McGinn, Tielemans’ın geride bıraktığı boşluklardan yararlandı. Villa, top rakipteyken dar bir 4-4-2 savunma düzeninde kaldı ve maçın uzun bölümlerinde United’ın merkezden ilerlemesini başarıyla engelledi. Ancak geçiş oyunlarının yüksek temposu takımı yıprattı. Maç ilerledikçe Kamara ve Goretzka’dan oluşan ikilinin yorulması, United’a iç koridorlarda daha fazla alan açtı. Villa’nın ofsayt tuzağına güvenmesi de ciddi biçimde sınandı. Yine de savunma arkasına atılan basit toplarla hazırlıksız yakalanmayacak kadar disiplinli kaldı; golleri bunun yerine sürekli baskı ve duran top pozisyonlarından yedi.

Taktik mücadele

Taktik mücadelenin odağında, United’ın kanatlardaki agresif pozisyon değişimleri ile Villa’nın merkezden karşılık verme becerisi vardı. İlk bölümde bu mücadeleyi Emery açık biçimde kazandı. Villa, United’ın merkezdeki oyuncularının geri dönüşlerdeki hız eksikliğinden yararlanarak Alysson Edward ve Nicolas Jackson’ın golleriyle dört dakika içinde iki farklı üstünlük kurdu. Bu, Emery’nin United beklerinin sahanın ilerisinde yakalanacağını ve Yoro ile Maguire’ın Jackson’ın hareketliliği karşısında yalnız kalacağını tespit etmesinin doğrudan sonucuydu.

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Carrick’in karşı hamlesi, topun dolaşımına yardımcı olması için Fernandes’e daha geriye gelmesi talimatını vermek oldu. Bu hamle, sonunda geri dönüşü başlatan penaltıya giden yolu açtı. Maçta belirgin bir karşıtlık oluştu: United şut sayısında 26’ya 11, kornerlerde 8’e 1 üstünlük kurdu. Ancak daha az şut çekmesine rağmen daha yüksek xG üretmesi, Villa’nın fırsatlarının çok daha kaliteli olduğunu gösterdi. Emery’nin taktik planı daha verimliydi, fakat Carrick’in çok sayıda oyuncuyla hücum etme ısrarı, sonunda Villa savunmasını aşan yoğun bir baskı yarattı.

Maç içindeki değişiklikler

En önemli değişiklikler Manchester United kulübesinden geldi. Carrick, devre arasında skor 2-2’yken geride bulunan takımında Harry Maguire’ın yerine Ayden Heaven’ı oyuna aldı. Bu hamleyle Jackson’a karşı geri dönüşlerde daha fazla hız kazanmayı amaçladı. Daha sonra 66. dakikada Mason Mount ve Patrick Dorgu’yu oyuna alması maçın ritmini tamamen değiştirdi. Özellikle Dorgu, Diallo’nun sağlayamadığı dikine oyunu getirdi. Joshua Zirkzee’nin golünün asistini yaptıktan sonra 96. dakikadaki dramatik beraberlik golünü de kendisi attı.

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Emery, United’ın artan baskısına orta sahasını Ross Barkley ve Joao Gomes ile tazeleyerek karşılık verdi ve kontrolü yeniden sağlamaya çalıştı. Ancak bu değişiklikler Villa’yı daha savunmacı bir düzene itti. Böylece takım, ilk yarıda başarıyla aştığı baskıyı kendi üzerine çekti. Son on dakikada etkili biçimde kontraatağa çıkan bir takımdan rakibini bekleyen, geride yerleşmiş bir takıma dönüşmesi Villa’nın sonunu hazırladı. Etkili geçiş hücumları yapma becerisini kaybeden Villa, United’ın kendi savunma üçte birine yerleşmesine engel olamadı. United da ısrarı ve oyuna sonradan giren oyuncularının etkisiyle sonunda bir puanı kurtardı.

Sonuç

Sonuçta bu maçın kaderini, başlangıçtaki taktik düzenlerden çok oyuna sonradan giren oyuncuların bireysel etkisi belirledi. Emery’nin ilk bir saatlik planı daha üstündü ve United’ın geçişlerdeki zaaflarını acımasızca değerlendirdi. Ancak Carrick’in maçın son bölümündeki hamleleri, özellikle Dorgu ve Zirkzee’yi oyuna alması, United’ın daha geniş kadrosundan yararlanarak yorulan Villa savunmasını aşmasını sağladı. 4-4’lük skor, iki teknik direktörün hücum anlayışının işe yaradığı, ancak savunma düzenlerinin başarısız olduğu bir maçı yansıtıyor. Sonunda United kulübesinin taktik esnekliği, Villa’nın ilk bölümde yakaladığı fırsatları iyi değerlendirmesi kadar belirleyici oldu.