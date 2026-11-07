Manchester United-Aston Villa Premier League maçı öncesi değerlendirme

Premier Lig - Hafta 10 8 Kas 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United, 8 Kasım Pazar günü EST ile 14.00, GMT ile 18.00'de oynanacak Premier League maçında Aston Villa'yı Old Trafford'da ağırlayacak. Michael Carrick'in ekibi, Avrupa'da geriden gelerek aldığı son galibiyetin üzerine koyup baskı altındaki teknik direktörünün üzerindeki yükü biraz hafifletebilecek mi?

Manchester United galibiyeti yenilginin eşiğinden döndürdü

United, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında iki gol geriden gelerek aldığı 3-2'lik galibiyetle dokuz maçlık kazanamama serisini bitirdi. Geri dönüşte tartışmaların odağındaki kaptan Bruno Fernandes ve iki gol atan Matheus Cunha rol oynadı. Buna rağmen United, sezon boyunca aldığı yalnızca bir galibiyetle Premier League tablosunda 17. sırada yer alıyor. Şimdi karşılarında, beklendiği gibi Michael Carrick'in görevden alınması hâlinde United'ın başına geçeceği konuşulan Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa var.

Getty Images

Aston Villa, 'büyük altılı'ya meydan okuyor

Aston Villa, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 3-0 yenilmesine rağmen Old Trafford'a moralli geliyor. Unai Emery, 2029 sonrasında da kulüpte kalma taahhüdünde bulunarak Old Trafford'a olası transferine ilişkin spekülasyonlara son verdi. Villa'ya 2022'de katılan Emery, takımıyla geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazandı ve kulübü yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Bu, Sevilla ile üç, Villarreal ile bir kez kazandığı kupaların ardından Emery'nin teknik direktör olarak beşinci Avrupa Ligi şampiyonluğuydu.

Getty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

United'da sakat Carlos Baleba ve cezalı Lisandro Martínez forma giyemeyecek. Villa'da Matty Cash de cezalı. Ön çapraz bağ yırtığının ardından iyileşme kaydeden Amadou Onana ise henüz Villa'da oynayacak duruma gelmedi.

United, sahasındaki son dört maçın üçünde en az iki gol yedi.

Muhtemel ilk 11'ler

United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Villa (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen; Goretzka, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.

Takımlardan son haberler ve kadrolar