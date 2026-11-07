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Manchester United-Aston Villa Premier Lig maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

M. United - Aston Villa
M. United
Aston Villa
Premier Lig
M. Carrick

Premier League'de Manchester United-Aston Villa maçı öncesi kapsamlı değerlendirme. Michael Carrick, Old Trafford'da son kez mi sahneye çıkacak?

Manchester United-Aston Villa Premier League maçı öncesi değerlendirme

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Premier Lig - Hafta 10
Old Trafford

Manchester United, 8 Kasım Pazar günü EST ile 14.00, GMT ile 18.00'de oynanacak Premier League maçında Aston Villa'yı Old Trafford'da ağırlayacak. Michael Carrick'in ekibi, Avrupa'da geriden gelerek aldığı son galibiyetin üzerine koyup baskı altındaki teknik direktörünün üzerindeki yükü biraz hafifletebilecek mi?

Manchester United galibiyeti yenilginin eşiğinden döndürdü

United, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında iki gol geriden gelerek aldığı 3-2'lik galibiyetle dokuz maçlık kazanamama serisini bitirdi. Geri dönüşte tartışmaların odağındaki kaptan Bruno Fernandes ve iki gol atan Matheus Cunha rol oynadı. Buna rağmen United, sezon boyunca aldığı yalnızca bir galibiyetle Premier League tablosunda 17. sırada yer alıyor. Şimdi karşılarında, beklendiği gibi Michael Carrick'in görevden alınması hâlinde United'ın başına geçeceği konuşulan Unai Emery'nin çalıştırdığı Aston Villa var.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Aston Villa, 'büyük altılı'ya meydan okuyor

Aston Villa, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 3-0 yenilmesine rağmen Old Trafford'a moralli geliyor. Unai Emery, 2029 sonrasında da kulüpte kalma taahhüdünde bulunarak Old Trafford'a olası transferine ilişkin spekülasyonlara son verdi. Villa'ya 2022'de katılan Emery, takımıyla geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazandı ve kulübü yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Bu, Sevilla ile üç, Villarreal ile bir kez kazandığı kupaların ardından Emery'nin teknik direktör olarak beşinci Avrupa Ligi şampiyonluğuydu.

FBL-EUR-C1-ASTON VILLA-PRESSERGetty Images

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

  • United'da sakat Carlos Baleba ve cezalı Lisandro Martínez forma giyemeyecek. Villa'da Matty Cash de cezalı. Ön çapraz bağ yırtığının ardından iyileşme kaydeden Amadou Onana ise henüz Villa'da oynayacak duruma gelmedi.
  • United, sahasındaki son dört maçın üçünde en az iki gol yedi.

Muhtemel ilk 11'ler

United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Villa (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen; Goretzka, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.

Takımlardan son haberler ve kadrolar

M. United vs Aston Villa Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
M. United crest
M. United
MUN
Diziliş
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
S. LammensS. LammensL. YoroL. YoroH. MaguireH. MaguireA. HeavenA. HeavenD. DalotD. DalotM. CunhaM. CunhaK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesA. DialloA. DialloB. MbeumoB. MbeumoZ. SuzukiZ. SuzukiV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefI. MaatsenI. MaatsenA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresJ. McGinnJ. McGinnJ. ManzambiJ. ManzambiB. KamaraB. KamaraAlysson EdwardAlysson EdwardJ. GomesJ. GomesN. JacksonN. Jackson
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Aston Villa
AVL
4-2-3-1
M. United

İlk 11

Aston Villa

Teknik direktör

  • M. Carrick
  • U. Emery

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