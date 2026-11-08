Manchester United, Aston Villa ile oynadığı Premier League maçına kâbus gibi başladı ve lig tarihinde iki farklı geriye düştüğü en erken ana ilişkin kulüp rekorunu kırdı. Old Trafford'da konuk ekibin ilk dört dakika içinde attığı iki gol, Michael Carrick'in takımını sarstı.

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Manchester United, Aston Villa'nın peş peşe golleriyle sarsıldı

Manchester United'ın zorlu sezonu, pazar günü Aston Villa ile oynadığı Premier Lig maçının ilk dakikalarında dağılarak yeni bir dip noktaya ulaştı. Old Trafford'daki taraftarlar, Carrick'in takımının henüz 3 dakika 42 saniye geçmişken iki gol geriye düşmesini inanamayarak izledi. Bu, kulübün Premier Lig tarihinde 2-0 geriye düştüğü en erken an oldu.

Böylesine kötü bir başlangıca ilişkin önceki rekor, Ağustos 2023'te Nottingham Forest karşısında yaşanmıştı. Manchester United, yine Old Trafford'da oynanan o maçta 3 dakika 47 saniye sonunda 2-0 gerideydi.

Savunma hataları Carrick'in takımını vurdu

Ev sahibi ekip Villa'nın temposuna karşılık vermekte zorlanırken stadyumdaki atmosfer neredeyse anında gerildi. Kulüp yöneticileri Omar Berrada ve Jason Wilcox'un tribünlerde yaşananlardan açıkça hoşnutsuz göründüğü, The Sun tarafından aktarıldı. Yüzlerindeki ifade, takımlarının bu sezon ligdeki ilk dokuz maçından yalnızca birini kazandığını gören taraftarların hayal kırıklığını yansıtıyordu.

Villa, 20 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Alysson'la iki dakika dolmadan öne geçti. Sağ kanatta kendisine fazlasıyla boş alan bırakılan Alysson, kaleci Senne Lammens'in bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. Ev sahibi için işler kısa sürede daha da kötüleşti. United savunması bir kez daha dağılırken Lammens, Villa'nın bir başka şutunu uzaklaştıramayıp topu doğrudan eski Chelsea forveti Nicolas Jackson'ın önüne çeldi. Jackson, konuk ekibin farkı ikiye çıkarmasını sağlayarak Old Trafford'u şoke etti.

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Villa, United'ın zaaflarından yararlanarak kontrolü yeniden ele geçirdi

Şoke edici başlangıca rağmen United, devre arasından önce maça ortak olmayı başardı. Boubacar Kamara'nın ceza sahası içinde Matheus Cunha'ya yaptığı faulün ardından Bruno Fernandes penaltıyı gole çevirdi. Ardından Youri Tielemans, ev sahibine beraberliği getirerek Old Trafford'a bir umut ışığı verdi.

Ancak ikinci yarının başlarında Aston Villa, United'ın savunmadaki zaaflarından bir kez daha yararlanarak bu iyimserliği hızla söndürdü. Konuk ekip, oyunun yeniden başlamasının ardından ilk sekiz dakikada iki gol buldu. John McGinn penaltıyı gole çevirirken Leon Goretzka, Villa'nın maçtaki üstünlüğünü yeniden sağlayıp pekiştirdi.

Ligde kalma mücadelesi zorlu biçimde sürüyor

Maça 19. sırada çıkan Manchester United, puan tablosunun alt sıralarından uzaklaşmak için acilen puana ihtiyaç duyuyor. Takımın bu sezon Premier Lig'deki tek galibiyeti, Ağustos ayında Ipswich Town karşısında geldi.