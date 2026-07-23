Manchester United, Roma ve Fransa Milli Takımı orta saha oyuncusu Manu Koné ile prensipte anlaşmaya vararak, Arsenal ile yaşanan rekabetin ardından transferi tamamlamaya yaklaştı.

Fransız milli oyuncu, bu yaz birçok kulübün dikkatini çekiyordu; 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile sergilediği bazı muhteşem performanslarla itibarını daha da artırdı ve turnuvanın en dikkat çekici sürprizlerinden biri oldu.

Arsenal, 25 yaşındaki oyuncuya ilgi gösterirken, raporlar Chelsea'nin de oyuncunun temsilcileriyle Stamford Bridge'e transfer konusunda görüşmeler yaptığını öne sürdü.

İngiliz "Metro" gazetesine göre, Old Trafford, Koné için en olası adres haline geldi. United, bu yaz Chelsea ve Aston Villa'dan sırasıyla Andrey Santos ve Youri Tielemans'ı kadrosuna kattıktan sonra orta sahasını yeniden yapılandırıyor.

Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, United'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yeniden elit sınıfa dönmesiyle birlikte orta sahaya üçüncü bir oyuncu katmak istiyor ve Koné'nin temsilcileriyle düzenli olarak temas halindeydi.

Fransız "L'Équipe" gazetesi bu hafta, Manchester United'ın Koné'yi transfer etme yarışında "avantajlı" olduğunu belirterek, orta saha oyuncusunun Manchester United kadrosuna geçişi memnuniyetle karşılayacağını aktardı.

İtalyan "Corriere dello Sport" gazetesi ise bugün perşembe günü, iki taraf arasında anlaşmaya varıldığını ve Roma'nın İngiliz kulübünden resmi bir teklif beklediğini açıkladı.

Koné'nin fiyatı, yaz transfer döneminde 50 milyon euro (42 milyon sterlin) olarak belirlenmişti ve Manchester United bu rakama yakın bir teklif sunmaya hazırdı.

Ancak İtalyan gazetesi, Roma'nın artık 60 milyon euro (51 milyon sterlin) istediğini belirtti.

Manchester United transferi resmen bitirmeye yaklaşmadan önce, Al-Ahli de Fransız oyuncunun bu yaz Roshn Ligi'ne transferi konusunda Roma ile temasa geçti.