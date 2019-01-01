Premier Lig

Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Getty Images
Premier Lig'in dev kulüpleri Manchester United ve Arsenal, 7. haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşıyor.

 

Premier Lig'in 7. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Arsenal'i konuk ediyor.

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8 puanla 11. sırada olan Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, Arsenal karşısında galibiyet alarak kulüpteki negatif havayı dağıtmak istiyor.

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Unai Emery'nin öğrencileri ise 11 puanla 8. sırada yer alıyor.

Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester United ve Arsenal'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi karşılaşması 30 Eylül Pazartesi günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Kevin Friend yönetecek.

Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta?

Manchester United - Arsenal karşılaşması S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internetten canlı izlemek isteyenler ise S Sport Plus'tan faydalanabilecek. 

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