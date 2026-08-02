Manchester United, Premier Lig şampiyonu Arsenal'in yıldızı ve İngiliz milli oyuncusu Myles Lewis-Skelly'i transfer etmek için yeni bir yaklaşım benimsiyor.

Manchester United, çocukluk kulübü Arsenal ile 75 maça ve İngiltere Milli Takımı ile 6 uluslararası maça çıkan Lewis-Skelly'e uzun süredir ilgi gösteriyordu.

Lewis-Skelly, 2024-2025 sezonunda Arsenal'e katıldı ve performansıyla herkesi büyüledi; teknik direktör Mikel Arteta'nın takımı Premier Lig'de ikinci sırada yer alırken Şampiyonlar Ligi'nde de ileri turlara ulaştı.

Lewis-Skelly'nin geçen sezon parlaması ve Arteta'nın takımının en önemli üyelerinden biri olarak kendini kanıtlaması bekleniyordu, ancak gerçekte sezonun ilk yarısında oynama süresi bulmak için zorlandı.

Verimli ve etkileyici performanslar dizisinin Lewis-Skelly'nin geleceğine dair spekülasyonları sona erdirdiği görülüyordu, ancak "Independent" gazetesi, Manchester United'ın transfere olan ilgisini yeniden canlandırdığını yazıyor.

Manchester United, Arsenal'in oyuncuyu satmaya istekli olup olmadığını "araştırıyor", ancak şu anda onu Emirates Stadyumu'nda tutmayı tercih ediyorlar.

Bununla birlikte, Arteta'nın Newcastle United orta saha oyuncusu Bruno Guimaraes ve Real Madrid kanat oyuncusu Vinicius Junior transferlerini tamamlaması halinde durumun değişebileceği iddia ediliyor.