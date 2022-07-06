Manchester United, Antony için Ajax'tan yaklaşık 20 milyon euro indirim istiyor
GOAL'ün bilgilerine göre; Manchester United, Antony için Ajax'a 60 milyon euro (51 milyon sterlin) teklif etti ancak Hollanda ekibi 80 milyon euro (68 milyon sterlin) istiyor.
Kırmızı Şeytanlar sezon bitiminden bu yana Brezilyalı kanat oyuncusunu kadroya kazandırmak için girişimlerini sürdürüyor.
22 yaşındaki oyuncu, Manchester United'a gitmek istese de Eredivisie ekibi onu bir sezon daha elinde tutmak için direnç gösteriyor.
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Mancheser United'ın Antony için girişimleri ne durumda?
Kırmızı Şeytanların Antony için girişimleri Ajax'ın talepleri nedeniyle durakladı.
Amsterdam ekibi, 80 milyon euroya yakın bir ücret talep ediyor ancak Antony'nin menajerleri daha düşük bir miktarı kabul etmeleri için kulübe baskı yapıyor.
Antony kariyerine Premier Lig'de devam etmek istese de görüşmelerin zorlu geçeceğinin farkında.
Ajax ne istiyor?
Antony'nin Ajax ile sözleşmesi 2025 yılına kadar sürüyor ve yeni teknik direktör Alfred Schreuder, Brezilyalının takımda kalmasını umuyor.
Schreuder geçtiğimiz günlerde ESPN'e şunları söyledi: "Antony'yi takımda tutmak istediğimiz çok açık. Sanırım 2025'e kadar sözleşmesi var. Onunla gerçekten çalışmak istiyorum ve bunu o da biliyor."
Sao Paulo altyağısında yetişen oyuncu 2020'de Hollanda ekibine katıldı ve toplamda 78 maçta 22 gol, 19 asist kaydetti.