United, Erik ten Hag kadrosunu geliştirmek istediği için Antony'yi 95 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak için Ajax ile anlaştı.

NE OLDU? GOALün teyit ettiği üzere Kırmızı Şeytanlar, 95 milyon + 5 milyon euro değerinde bir anlaşma sağlayarak Manchester United'ın bir numaralı transfer hedefini nihayet güvence altına alındı. Erik ten Hag, geçen sezon Ajax'ta Ajax'ta sekiz gol atıp dört asist yapan Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosunda görmeye çok hevesliydi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ten Hag, takıma otoritesini kanıtlamaya çalışırken Antony, United'ın dördüncü yaz imzası ve Ajax'tan ikinci transferi oldu. 22 yaşındaki oyuncu, sezona kötü bir başlangıç yapan United'ın son iki maçtaki iyi formunu sürdürmesine yardım edebileceğini umuyor.

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ANTONY'İ BUNDAN SONRA NE BEKLİYOR? Tıbbi testler ve kişisel şartların sağlanması konusunda anlaşmaya varıldı. Antony, United'a imza atacak ve 4 Eylül'de Arsenal ile oynanacak karşılaşmada United adına ilk kez forma giymeye hak kazanacak.