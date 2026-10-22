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Manchester United - AFC Bournemouth Premier League maçına bakış: Bilmeniz gereken her şey

M. United - AFC Bournemouth
M. United
AFC Bournemouth
Premier Lig
B. Fernandes
Rayan
A. Scott

Manchester United-Bournemouth maçı öncesi kapsamlı değerlendirme: Manchester United, son dönemde karşısında zorlandığı rakibini Old Trafford'da ağırlıyor. Takım haberleri, taktik analiz, form durumları ve daha fazlasını derledik.

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Premier Lig - Hafta 8
Old Trafford

Manchester United ile AFC Bournemouth arasındaki maç, 25 Ekim 2026'da EST ile 09.00'da, GMT ile 13.00'te başlayacak.

United, kendisine ters gelen rakibini ağırlamadan önce yaralarını sarmaya çalışıyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren bir takıma karşı aldığı 4-1'lik ağır yenilginin ardından baskı altındaki Michael Carrick, takımını son dönemde kendisine ters gelen Bournemouth ile oynayacağı maça hazırlamak zorunda.

Formsuz iki takım çıkış arıyor

Yedi Premier League maçında yalnızca birer galibiyet alan United ve Bournemouth, puan tablosunun orta sıralarının altında bulunuyor. Bournemouth ise tek galibiyetini son maçında Sunderland'ı 2-0 yenerek elde etti. Dalgalı bir başlangıcın ardından Marco Rose'un takımı, tüm kulvarlarda üst üste iki maç kazandı ve ikisinde de gol yemedi. Brezilyalı forvet Evanilson, takımının son üç maçında da gol attı.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Carrick'in sonuca ihtiyacı var

Çarşamba gecesi Como karşısında oyunda geride kalan United'ın İtalya'daki 4-1'lik yenilgisi, bu sezonki en kötü noktası oldu. Kaptan Bruno Fernandes, maçın sonlarında United'ın tek golünü atan Joshua Zirkzee ile değiştirilirken kulübeye gözle görülür biçimde öfkeyle baktı.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

  • United, bu sezon Premier League'de henüz gol yemeden maç tamamlayamadı.
  • Bournemouth, United ile oynadığı son beş maçta yenilmedi ve bu maçların tamamında gol attı.
  • United'da sakat dörtlü Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu ve Manuel Ugarte hâlâ forma giyemiyor.
  • Bournemouth, bu sezon Premier League'deki üç deplasman maçında dokuz gol yedi.
  • Marcus Tavernier, bu sezon Bournemouth adına ligde dört gol attı.
  • İki takım arasındaki son üç Premier League maçı da berabere bitti.

Takım haberleri ve kadrolar

M. United vs AFC Bournemouth Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • M. Carrick

Michael Carrick, kadrosundaki birkaç önemli oyuncudan yararlanamayacak. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton ve Manuel Ugarte sakat olarak listeleniyor. Bu durum, United'ın birden fazla mevkideki seçeneklerini azaltıyor. Kulüp maç öncesinde yeni bilgiler paylaştıkça oyuncuların forma giyme durumuna ilişkin güncellemeler eklenecek.

Bournemouth da maça sakatlık sorunlarıyla çıkacak. Marco Rose; Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott ve Veljko Milosavljevic'ten yararlanamayacak. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu aşamada kulüplerin hiçbiri muhtemel ilk 11'ini açıklamadı.

Form durumu

MUN

MUN - Form

FUL
B1-1
TOT
B1-1
ATM
K2-0
LEE
B1-1
COM
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BOU

BOU - Form

RSO
K1-2
LIV
K0-1
CHE
K5-1
SGR
K3-0
SUN
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Manchester United, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın hiçbirini kazanamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0, Carabao Cup'ta ise Brighton'a 3-2 yenildi. United, söz konusu beş maçta beş gol atıp sekiz gol yedi. Bu savunma performansı, Carrick'in takımının yaşadığı kırılganlığı ortaya koyuyor.

Bournemouth'un form durumu ise farklı bir tablo çiziyor. Rose'un takımı son beş maçının üçünü kazandı; yalnızca Premier League'de kendisini 5-1 yenen Chelsea'ye ve 1-0 yenen Liverpool'a mağlup oldu. Son maçında Sunderland deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Ayrıca Sturm Graz karşısındaki 3-0'lık net galibiyet de dahil olmak üzere Avrupa Ligi'nde üst üste iki maç kazandı. Bournemouth, bu beş maçlık süreçte sekiz gol atıp yedi gol yedi.

İki takım arasındaki maçlar

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimAFC Bournemouth
1
3
1
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
2
M. United badge
M. United
MUN
2
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
4
MS
Club Friendlies
M. United badge
M. United
MUN
4
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
MS
Premier Lig
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
0
AFC Bournemouth badge
AFC Bournemouth
BOU
3
MS
11Attığı Gol11
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

İki takımın son karşılaşması, Bournemouth'un United'ı konuk ettiği Mart 2026'daki Premier League maçında 2-2 sona erdi. Ondan önce Aralık 2025'te Old Trafford'da oynanan maç, kulüplerin son dönemdeki karşılaşmalarının en sıra dışı sonuçlarından biri olan 4-4'lük beraberliğe sahne oldu. İki takım arasındaki son beş resmî maçta taraflardan hiçbiri belirgin bir üstünlük kuramadı. Bu maçlarda yüksek skorlu ve çekişmeli karşılaşmalar öne çıktı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
7700197+1221
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
7511235+1816
K
K
K
K
B
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
K
K
K
B
K
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
K
K
K
B
K
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
K
B
K
B
B
7
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
724196+310
B
K
B
K
B
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
K
B
K
B
B
9
Hull CityHull CityHUL
723287+19
K
B
K
B
B
10
Ipswich TownIpswich TownIPS
73041115-49
K
K
K
K
K
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
K
K
K
K
B
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
K
B
K
K
B
13
M. UnitedM. UnitedMUN
7142101007
B
B
B
K
B
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
K
K
B
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
7133913-46
K
K
K
B
B
16
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
7133610-46
K
B
K
B
B
17
Coventry CityCoventry CityCOV
7205614-86
K
K
K
K
K
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
K
K
B
B
K
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
K
K
K
K
B
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
K
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

Manchester United şu anda Premier League puan tablosunda 13., AFC Bournemouth ise 15. sırada. İki kulüp de ligin alt yarısında yer alıyor. Bu nedenle karşılaşma, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım için daha da önem kazanıyor.

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