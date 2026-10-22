Premier Lig - Hafta 8 25 Eki 2026 - 10:00 Old Trafford

Manchester United ile AFC Bournemouth arasındaki maç, 25 Ekim 2026'da EST ile 09.00'da, GMT ile 13.00'te başlayacak.

United, kendisine ters gelen rakibini ağırlamadan önce yaralarını sarmaya çalışıyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunu geçiren bir takıma karşı aldığı 4-1'lik ağır yenilginin ardından baskı altındaki Michael Carrick, takımını son dönemde kendisine ters gelen Bournemouth ile oynayacağı maça hazırlamak zorunda.

Formsuz iki takım çıkış arıyor

Yedi Premier League maçında yalnızca birer galibiyet alan United ve Bournemouth, puan tablosunun orta sıralarının altında bulunuyor. Bournemouth ise tek galibiyetini son maçında Sunderland'ı 2-0 yenerek elde etti. Dalgalı bir başlangıcın ardından Marco Rose'un takımı, tüm kulvarlarda üst üste iki maç kazandı ve ikisinde de gol yemedi. Brezilyalı forvet Evanilson, takımının son üç maçında da gol attı.

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Carrick'in sonuca ihtiyacı var

Çarşamba gecesi Como karşısında oyunda geride kalan United'ın İtalya'daki 4-1'lik yenilgisi, bu sezonki en kötü noktası oldu. Kaptan Bruno Fernandes, maçın sonlarında United'ın tek golünü atan Joshua Zirkzee ile değiştirilirken kulübeye gözle görülür biçimde öfkeyle baktı.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

United, bu sezon Premier League'de henüz gol yemeden maç tamamlayamadı.

Bournemouth, United ile oynadığı son beş maçta yenilmedi ve bu maçların tamamında gol attı.

United'da sakat dörtlü Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu ve Manuel Ugarte hâlâ forma giyemiyor.

Bournemouth, bu sezon Premier League'deki üç deplasman maçında dokuz gol yedi.

Marcus Tavernier, bu sezon Bournemouth adına ligde dört gol attı.

İki takım arasındaki son üç Premier League maçı da berabere bitti.

Takım haberleri ve kadrolar

Michael Carrick, kadrosundaki birkaç önemli oyuncudan yararlanamayacak. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton ve Manuel Ugarte sakat olarak listeleniyor. Bu durum, United'ın birden fazla mevkideki seçeneklerini azaltıyor. Kulüp maç öncesinde yeni bilgiler paylaştıkça oyuncuların forma giyme durumuna ilişkin güncellemeler eklenecek.

Bournemouth da maça sakatlık sorunlarıyla çıkacak. Marco Rose; Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott ve Veljko Milosavljevic'ten yararlanamayacak. İki takımda da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bu aşamada kulüplerin hiçbiri muhtemel ilk 11'ini açıklamadı.

Form durumu

Manchester United, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın hiçbirini kazanamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0, Carabao Cup'ta ise Brighton'a 3-2 yenildi. United, söz konusu beş maçta beş gol atıp sekiz gol yedi. Bu savunma performansı, Carrick'in takımının yaşadığı kırılganlığı ortaya koyuyor.

Bournemouth'un form durumu ise farklı bir tablo çiziyor. Rose'un takımı son beş maçının üçünü kazandı; yalnızca Premier League'de kendisini 5-1 yenen Chelsea'ye ve 1-0 yenen Liverpool'a mağlup oldu. Son maçında Sunderland deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü. Ayrıca Sturm Graz karşısındaki 3-0'lık net galibiyet de dahil olmak üzere Avrupa Ligi'nde üst üste iki maç kazandı. Bournemouth, bu beş maçlık süreçte sekiz gol atıp yedi gol yedi.

İki takım arasındaki maçlar

İki takımın son karşılaşması, Bournemouth'un United'ı konuk ettiği Mart 2026'daki Premier League maçında 2-2 sona erdi. Ondan önce Aralık 2025'te Old Trafford'da oynanan maç, kulüplerin son dönemdeki karşılaşmalarının en sıra dışı sonuçlarından biri olan 4-4'lük beraberliğe sahne oldu. İki takım arasındaki son beş resmî maçta taraflardan hiçbiri belirgin bir üstünlük kuramadı. Bu maçlarda yüksek skorlu ve çekişmeli karşılaşmalar öne çıktı.

Puan durumu

Manchester United şu anda Premier League puan tablosunda 13., AFC Bournemouth ise 15. sırada. İki kulüp de ligin alt yarısında yer alıyor. Bu nedenle karşılaşma, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takım için daha da önem kazanıyor.