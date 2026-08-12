24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Club Friendlies
team-logoM. United
team-logoAC Milan
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Çeviri:

Manchester United - AC Milan hazırlık maçı: Transfer özeti, maç önizlemesi, muhtemel ilk 11'ler

M. United
AC Milan

Manchester United ile AC Milan arasındaki bu sezon öncesi hazırlık maçının kapsamlı ön izlemesi. Polonya'daki bu karşılaşma öncesinde taktikleri, takım haberlerini ve daha fazlasını ele alıyoruz.


crest
Club Friendlies - Hafta 1

Man United ile AC Milan arasındaki maç, 15 Ağustos 2026'da EST ile 11:45'te ve GMT ile 15:45'te başlayacak.

2025-26 özeti

United, 2025-26 Premier League sezonunu ikinci sıradaki Man City'nin yedi puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı. United, son altı maçının beşini kazanarak kıtanın elit kulvarında iki yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Portekizli oyun kurucu Bruno Fernandes, United adına parladı ve bir Premier League sezonunda en fazla asist rekorunu kırdı. Geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde takım arkadaşlarına 21 gol hazırladı.

Milan ise hayal kırıklığı yaratan bir 2025-26 sezonu geçirdi; Serie A'yı beşinci sırada bitirdi ve bu da yalnızca bu sezonki Avrupa Ligi'nde yer almasına yetti. Bu, artık Şampiyonlar Ligi'nden iki yıllık bir uzaklık anlamına geliyor; dolayısıyla bu takımların zıt yönlerde ilerlediğini söylemek yanlış olmaz.

BRUNO FERNANDES MANCHESTER UNITEDGetty Images

Man United ve Milan transfer piyasasında neler ekledi?

United, orta sahasını Aston Villa'dan Youri Tielemans ve Chelsea'den Andrey Santos gibi yüksek bedelli transferlerle güçlendirdi. Karl Darlow kaleci rotasyonuna tecrübe katarken, 18 yaşındaki Kolombiyalı Cristian Orozco da heyecan verici bir defansif orta saha adayı olarak geldi.

Milan, PSG'den Portekizli forvet Goncalo Ramos'u transfer etmek için kesenin ağzını açtı. Ayrıca Lazio'dan İspanyol stoper Mario Gila'yı ve Fransa'daki Troyes'tan 20 yaşındaki sol ayaklı stoper Sankhoun Diawara'yı da kadrosuna kattı.

Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

Muhtemel ilk 11'ler

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Takım haberleri ve kadrolar

M. United vs AC Milan kadroları

4-2-3-1
M. United crest
M. United
MUN
Diziliş
AC Milan crest
AC Milan
MIL
3-4-2-1
1S. Lammens3N. Mazraoui5H. Maguire23L. Shaw26A. Heaven16A. Diallo17A. Santos8B. Fernandes18Y. Tielemans13P. Dorgu10M. Cunha96L. Torriani5K. De Winter31S. Pavlovic42F. Terracciano80Y. Musah30A. Jashari70A. Cisse2P. Estupinan21S. Chukwueze8R. Loftus-Cheek9G. Ramos
AC Milan crest
AC Milan
MIL
4-2-3-1
M. United

İlk 11

AC Milan

Yedekler

Bu karşılaşma öncesinde iki takım için de şu anda herhangi bir takım haberi mevcut değil. Sakatlıklar, cezalar ve muhtemel kadrolara ilişkin bilgiler, erişilebilir hale geldikçe başlama saatine daha yakın bir zamanda eklenecek.

Aynı durum AC Milan için de geçerli; bu aşamada doğrulanmış kadro detayları veya teknik ekip güncellemeleri paylaşılmış değil. Maç öncesindeki son güncellemeler için tekrar kontrol edin.

Form durumu

MUN

MUN - Form

WRE
K0-1
RBK
K0-5
ATM
K2-1
PSG
B1-1
LEE
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
MIL

MIL - Form

GEN
K1-2
CGL
K1-2
CEL
B2-2
INT
B1-1
CHE
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Manchester United bu maça karışık ama cesaret verici bir hazırlık dönemi karnesiyle giriyor. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; 12 gol atıp üç gol yedi. Son maçında Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalırken, Atletico Madrid karşısındaki 2-1'lik galibiyet ve Rosenborg'a karşı alınan 5-0'lık farklı zafer hücum potansiyelini ortaya koyuyor. Tek yenilgi ise Wrexham karşısında geldi; 1-0'lık bu mağlubiyet hazırlık döneminin erken bölümünde yaşanan bir aksilikti.

AC Milan'ın son beş maçı ise farklı bir tablo anlatıyor. Bu süreçte bir kez kazandı, iki kez berabere kaldı ve iki kez kaybetti; yedi gol yedi. Son sonucu Chelsea karşısında alınan 3-0'lık yenilgiydi ve ayrıca geçen sezon Serie A'daki son maçında da Cagliari'ye 2-1 mağlup oldu. Celtic ile 2-2'lik beraberlik ve Inter karşısındaki 1-1'lik beraberlik de istikrardan uzak geçen bir hazırlık dönemini tamamlıyor.

İkili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimAC Milan
3
1
1
Ligi Europa
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Ligi Europa
M. United badge
M. United
MUN
1
AC Milan badge
AC Milan
MIL
1
MS
Şampiyonlar Ligi
M. United badge
M. United
MUN
4
AC Milan badge
AC Milan
MIL
0
MS
Şampiyonlar Ligi
AC Milan badge
AC Milan
MIL
2
M. United badge
M. United
MUN
3
MS
Şampiyonlar Ligi
AC Milan badge
AC Milan
MIL
3
M. United badge
M. United
MUN
0
MS
9Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Mart 2021'de Avrupa Ligi'nde oynandı ve Manchester United, San Siro'da 1-0 kazandı. O eşleşmenin iki ayağı sonunda tur atlayan taraf United oldu; ilk maçta Old Trafford'da 1-1 berabere kalmıştı. Veri setindeki beş karşılaşmada United üç galibiyet alıp bir kez berabere kalırken, AC Milan da bir galibiyet elde etti. En farklı sonuç ise Mart 2010'da Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da United'ın 4-0 kazandığı maçtı.

Avrupa'nın geleneksel devleri arasındaki sezon öncesi gösteri maçları, teknik direktörlere baskı altında taktiksel pres yapılarını test etmek için hayati bir platform sunar. İyi araştırılmış bir tahmin yapmak için yeni bir hesap açmayı düşünüyorsanız, sektör lideri bir teşvikle başlamak idealdir. bc game bonus code kullanarak olağanüstü bir tanıtım fırsatının kilidini nasıl açacağınızı öğrenin.

Puan durumu

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin