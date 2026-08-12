



Club Friendlies - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 10:45

Man United ile AC Milan arasındaki maç, 15 Ağustos 2026'da EST ile 11:45'te ve GMT ile 15:45'te başlayacak.

2025-26 özeti

United, 2025-26 Premier League sezonunu ikinci sıradaki Man City'nin yedi puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı. United, son altı maçının beşini kazanarak kıtanın elit kulvarında iki yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi. Portekizli oyun kurucu Bruno Fernandes, United adına parladı ve bir Premier League sezonunda en fazla asist rekorunu kırdı. Geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde takım arkadaşlarına 21 gol hazırladı.

Milan ise hayal kırıklığı yaratan bir 2025-26 sezonu geçirdi; Serie A'yı beşinci sırada bitirdi ve bu da yalnızca bu sezonki Avrupa Ligi'nde yer almasına yetti. Bu, artık Şampiyonlar Ligi'nden iki yıllık bir uzaklık anlamına geliyor; dolayısıyla bu takımların zıt yönlerde ilerlediğini söylemek yanlış olmaz.

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Man United ve Milan transfer piyasasında neler ekledi?

United, orta sahasını Aston Villa'dan Youri Tielemans ve Chelsea'den Andrey Santos gibi yüksek bedelli transferlerle güçlendirdi. Karl Darlow kaleci rotasyonuna tecrübe katarken, 18 yaşındaki Kolombiyalı Cristian Orozco da heyecan verici bir defansif orta saha adayı olarak geldi.

Milan, PSG'den Portekizli forvet Goncalo Ramos'u transfer etmek için kesenin ağzını açtı. Ayrıca Lazio'dan İspanyol stoper Mario Gila'yı ve Fransa'daki Troyes'tan 20 yaşındaki sol ayaklı stoper Sankhoun Diawara'yı da kadrosuna kattı.

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Muhtemel ilk 11'ler

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Takım haberleri ve kadrolar

Bu karşılaşma öncesinde iki takım için de şu anda herhangi bir takım haberi mevcut değil. Sakatlıklar, cezalar ve muhtemel kadrolara ilişkin bilgiler, erişilebilir hale geldikçe başlama saatine daha yakın bir zamanda eklenecek.

Aynı durum AC Milan için de geçerli; bu aşamada doğrulanmış kadro detayları veya teknik ekip güncellemeleri paylaşılmış değil. Maç öncesindeki son güncellemeler için tekrar kontrol edin.

Form durumu

Manchester United bu maça karışık ama cesaret verici bir hazırlık dönemi karnesiyle giriyor. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; 12 gol atıp üç gol yedi. Son maçında Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalırken, Atletico Madrid karşısındaki 2-1'lik galibiyet ve Rosenborg'a karşı alınan 5-0'lık farklı zafer hücum potansiyelini ortaya koyuyor. Tek yenilgi ise Wrexham karşısında geldi; 1-0'lık bu mağlubiyet hazırlık döneminin erken bölümünde yaşanan bir aksilikti.

AC Milan'ın son beş maçı ise farklı bir tablo anlatıyor. Bu süreçte bir kez kazandı, iki kez berabere kaldı ve iki kez kaybetti; yedi gol yedi. Son sonucu Chelsea karşısında alınan 3-0'lık yenilgiydi ve ayrıca geçen sezon Serie A'daki son maçında da Cagliari'ye 2-1 mağlup oldu. Celtic ile 2-2'lik beraberlik ve Inter karşısındaki 1-1'lik beraberlik de istikrardan uzak geçen bir hazırlık dönemini tamamlıyor.

İkili rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Mart 2021'de Avrupa Ligi'nde oynandı ve Manchester United, San Siro'da 1-0 kazandı. O eşleşmenin iki ayağı sonunda tur atlayan taraf United oldu; ilk maçta Old Trafford'da 1-1 berabere kalmıştı. Veri setindeki beş karşılaşmada United üç galibiyet alıp bir kez berabere kalırken, AC Milan da bir galibiyet elde etti. En farklı sonuç ise Mart 2010'da Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da United'ın 4-0 kazandığı maçtı.

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