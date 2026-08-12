



Club Friendlies - Hafta 1 15 Ağu 2026 - 10:45

Man United ile AC Milan arasındaki maç, 15 Ağustos 2026'da EST ile 11.45'te ve GMT ile 15.45'te başlayacak.

2025-26 özeti

United, 2025-26 Premier League sezonunu ikinci sıradaki Man City'nin yedi puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı. United, son altı maçının beşini kazanarak kıtanın elit organizasyonunda iki yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantiledi. Portekizli oyun kurucu Bruno Fernandes, Premier League'de bir sezonda en fazla asist yapma rekorunu kırarak United adına parladı. Geçen sezon İngiltere üst liginde takım arkadaşlarına 21 gol hazırladı.

Milan, Serie A'yı beşinci sırada tamamlayarak yalnızca bu sezonki Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde ettiği hayal kırıklığı yaratan bir 2025-26 sezonu geçirdi. Bu aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nden iki yıllık bir uzak kalış anlamına geliyor; dolayısıyla bu iki takımın zıt yönlerde ilerlediğini söylemek yanlış olmaz.

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Man United ve Milan transfer piyasasında kadrolarına kimleri kattı?

United, orta sahasını Aston Villa'dan Youri Tielemans ve Chelsea'den Andrey Santos gibi yüksek bonservisli transferlerle güçlendirdi. Karl Darlow kaleci rotasyonuna tecrübe katarken, 18 yaşındaki Kolombiyalı Cristian Orozco da heyecan verici bir defansif orta saha adayı olarak geldi.

Milan, PSG'den Portekizli forvet Goncalo Ramos'u transfer etmek için kesenin ağzını açtı. Ayrıca Lazio'dan İspanyol stoper Mario Gila ile Fransa'daki Troyes'tan 20 yaşındaki sol ayaklı stoper Sankhoun Diawara'yı da kadrosuna kattı.

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Muhtemel ilk 11'ler

Man United (4-2-3-1): Heaton; Mazraoui, Maguire, Heaven, Shaw; Mount, Santos; Amad, Lacey, Dorgu; Mbuemo.

AC Milan (3-4-2-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Comotto, Estupinan; Leao, Loftus-Cheek; Camarda.

Takım haberleri ve kadrolar

Bu karşılaşma öncesinde iki takım için de şu anda herhangi bir takım haberi bulunmuyor. Sakatlıklar, cezalar ve muhtemel 11'lere ilişkin bilgiler, mevcut oldukça maçın başlama saatine daha yakın bir zamanda eklenecek.

Aynı durum AC Milan için de geçerli; şu aşamada doğrulanmış kadro ayrıntıları veya teknik ekip güncellemeleri paylaşılmış değil. Maç öncesindeki son güncellemeler için tekrar kontrol edin.

Form durumu

Manchester United bu maça karışık ama cesaret verici bir sezon öncesi performansıyla çıkıyor. Son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan takım, 12 gol atıp üç gol yedi. Son karşılaşması Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere biterken, Atletico Madrid'e karşı alınan 2-1'lik galibiyet ve Rosenborg karşısındaki 5-0'lık farklı zafer hücum potansiyelini ortaya koydu. Tek yenilgi ise Wrexham karşısında geldi; 1-0'lık bu mağlubiyet sezon öncesinin erken dönemindeki bir aksaklıktı.

AC Milan'ın son beş maçı ise farklı bir tablo ortaya koyuyor. Takım bu süreçte bir galibiyet aldı, iki kez berabere kaldı ve iki kez kaybetti, ayrıca yedi gol yedi. Son sonucu Chelsea'ye karşı alınan 3-0'lık yenilgiydi; ayrıca geçen sezonun son Serie A maçında da Cagliari'ye 2-1 mağlup oldu. Celtic ile 2-2 berabere kalması ve Inter karşısındaki 1-1'lik beraberlik, istikrardan uzak geçen bir sezon öncesini tamamladı.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Mart 2021'de Avrupa Ligi'nde oynandı ve Manchester United, San Siro'da 1-0 kazandı. O eşleşmenin iki ayağı da United'ın tur atlamasıyla sonuçlandı; ilk maçta Old Trafford'da 1-1 berabere kalmıştı. Veri setindeki beş karşılaşmanın genelinde United üç galibiyet ve bir beraberlik alırken, AC Milan bir galibiyet elde etti. En farklı sonuç ise Mart 2010'da Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da alınan United'ın 4-0'lık galibiyetiydi.