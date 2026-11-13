Manchester United'a yeni sakatlık darbesi: Patrick Dorgu, Danimarka Millî Takımı kadrosundan çekildi

Patrick Dorgu’yla ilgili yeni bir sakatlık endişesi, Manchester United’ın yeni bir döneme yönelik hazırlıklarını sekteye uğrattı. Çok yönlü genç oyuncu, Danimarka millî takım kadrosundan çekilip acil değerlendirme için Carrington’a dönmek zorunda kaldı.

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Manchester United'ın çok yönlü yıldızına kötü haber

Manchester United, 22 yaşındaki Dorgu'nun millî takım kadrosundan ayrılmasının ardından oyuncunun sağlık durumuyla ilgili endişeli bir bekleyişe girdi. Gelecek vadeden sol kanat oyuncusu, Danimarka millî takımıyla girdiği fiziksel yeterlilik testini geçemeyince kulübün antrenman tesislerine geri gönderildi. Böylece mevcut Uluslar Ligi dönemindeki görevi erken sona erdi.

Dorgu, geçen pazar Aston Villa ile oynanan ve 4-4 biten heyecanlı maçta forma giyerek Manchester United'da kısa süre önce sahalara dönmüştü. Oyuncu, eylül ayında Galler'e karşı oynanan maçta yaşadığı arka adale sorunu nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Dorgu'nun durumuna ilişkin Danimarka'dan açıklama

Danimarka takım doktoru Morten Boesen, cuma günü yaptığı açıklamada Dorgu'nun oynamak için gerekli fiziksel seviyeye ulaşamadığını doğruladı. Dorgu, bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda yedi maça çıktı, bir gol attı ve üç asist yaptı.

Doktor, “Dorgu'ya bir dizi test uyguladık ve iki maçta oynayabilecek düzeyde performans gösteremedi. Sakatlığının ardından toparlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı var. Bu nedenle ek rehabilitasyon için onu evine gönderiyoruz” dedi.

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Pochettino göreve geliyor

Manchester United, Dorgu'nun sağlık durumuyla ilgilenirken Mauricio Pochettino cuma günü kulübün yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtıldı. Michael Carrick'in yerine geçen Arjantinli, ABD millî takımıyla 14 ve 17 Kasım'da Haiti'ye karşı oynanacak maçları da kapsayan son görevlerini tamamladıktan sonra takımın başına resmen geçecek.

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Pochettino'nun Manchester United'ın başındaki ilk maçında, 22 Kasım'da Liverpool ile karşılaşmak üzere Anfield'a gitmesi planlanıyor. Eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörü, ABD'de düzenlediği son basın toplantısında gözle görülür biçimde duygulandı. Pochettino, başka bir yerdeki yakın dönem yükümlülüklerine rağmen Premier League devinin kendisine sunduğu fırsatın büyüklüğüne değindi.

Arjantinli için duygusal bir ayrılık

“Şu anda konuşmak zor. Çok duygusal biriyim. Bu çok üzücü bir karar” diyen Pochettino, mevcut görevinden ayrılmaya hazırlanırken basın mensuplarına konuştu. Zamanlamanın zorluğuna rağmen teknik direktör, İngiltere'deki mesleki hedeflerini gerçekleştirmek isterken Manchester United gibi büyük bir kulübü çalıştırma fırsatını geri çeviremeyeceğini açıkça belirtti.

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Pochettino sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama biz profesyoneliz ve hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Geri dönmek istediğimi hiç söylemedim ama onlar da kariyerinizde Manchester United gibi fırsatların çok sık çıkmadığını biliyor. Böyle bir fırsat geldiğinde geri çevirmek zor.”