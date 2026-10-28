Yıldız forvet Benjamin Sesko’nun uzun süre sahalardan uzak kalacağı haberinin ardından Manchester United’ın sezonu daha da kötüye gitti. Kaval kemiğindeki sorunla mücadele eden Slovenya millî takım oyuncusunun en az Ocak 2027’ye kadar forma giyememesi bekleniyor.

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Sesko ve Carrick'e büyük darbe

Manchester United, talkSPORT'un haberine göre Sesko'nun ciddi bir süre sahalardan uzak kalacağı ve yeni yıla kadar forma giyemeyeceği haberiyle sarsıldı. talkSPORT. Eski RB Leipzig oyuncusu, 2026-27 sezonunda şu ana kadar zorlu bir dönem geçirdi ve Premier League'de hiçbir maça ilk 11'de başlayamadı. Manchester United formasıyla son resmî maçına, 16 Eylül'de Brighton karşısında Carabao Cup'a hayal kırıklığı yaratan bir şekilde veda ettikleri karşılaşmada çıktı.

Dönüşü en erken ocak ayına ertelenen United, yoğun kış fikstürünü başlıca hücum silahlarından biri olmadan geçirmek zorunda. Kulübün sağlık ekibi şu anda bu son aksiliğin, mayıs ayında Liverpool'a karşı oynanan maçta Ibrahima Konate ile sert bir çarpışmanın ardından önceki sezonunu erken bitiren kaval kemiği sorunuyla bağlantılı olup olmadığını değerlendiriyor.

Sakatlık krizi, kötü sonuçlar serisinin ardından yoğun baskı altında olan Carrick için kritik bir dönemde yaşanıyor. Premier League tablosunda şu anda 16. sırada bulunan United, en üst ligdeki bir sezona tarihinin en kötü başlangıcını yaptı.

Forvet eksikliği Manchester United'ın başını ağrıtıyor

Sesko'nun yokluğu, özellikle yeni bir santrfor alınamayan yaz transfer döneminin ardından United hücumundaki belirgin kadro derinliği eksikliğini ortaya çıkardı. Kulüp, takviye için yer açmak amacıyla Joshua Zirkzee'yi göndermeyi umuyordu ancak Hollandalı oyuncu, Everton ve İtalyan ekibi Fiorentina'nın son dönemdeki ilgisine rağmen takımda kaldı.

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United'ın geçen sezonki başarısı, Sesko, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha'nın ligde ayrı ayrı çift haneli gol sayılarına ulaştığı üretken hücum hattına dayanıyordu. Sloven oyuncunun yokluğunda gol yükü büyük ölçüde, dört golle şu anda kulübün en golcü oyuncuları arasında yer alan Mbeumo'nun omuzlarına bindi.

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Mali yatırım ve gol açığı

Kadroya yatırılan astronomik meblağlar düşünüldüğünde, hücum hattındaki üretim eksikliği özellikle endişe verici. United, birbirini izleyen iki yaz transfer döneminde Rasmus Hojlund ve Zirkzee için toplam 108,5 milyon sterlin harcadı; geçen yıl da Sesko'yu Leipzig'den Manchester'a getirmek için 74 milyon sterlin daha ödedi.

Sesko, sakatlığından önce bu sezon United formasıyla tüm kulvarlarda altı maça çıkıp iki gol attı. Sloven forvet, kulübe katıldığından bu yana Manchester United formasıyla toplam 38 maça çıktı ve 14 gol kaydetti.

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Carrick krize çözüm arıyor

Salı günü basın mensuplarına konuşan Carrick, sakatlığın boyutunu belirlemeye yönelik çalışmalar hakkında açık konuştu: “Çok yakında net bir tabloya sahip olmayı umuyoruz. Bunu geciktirmeye çalışmıyorum. Umarım bir sonraki konuşmamızda, belki yarın değil ama hafta sonuna kadar, durum biraz daha netleşmiş olur. Şu anda bazı çalışmalar yürütülüyor, bunlardan nasıl bir sonuç çıkacağını göreceğiz.” Durum artık netleşti ancak bu, sezonun gidişatını belirleyecek maçlar öncesinde Carrington'da kimsenin duymak istediği haber değil.