Manchester United'ın Portekizli kaptanı Bruno Fernandes'in, yarın cumartesi Old Trafford'da oynanacak Premier Lig maçında takımının Brentford karşısında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğini koruyor. Oyuncu, karşılaşma öncesindeki son antrenmanı hastalık nedeniyle kaçırdı.

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İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre, Fernandes teknik ekibe kendini iyi hissetmediğini bildirmesinin ardından cuma sabahı Carrington tesislerinde yapılan antrenmana önlem amacıyla katılmadı.

32 yaşındaki oyuncu, Manchester United'ın Carrington'daki antrenman tesislerine gelmişti ancak teknik direktör Mauricio Pochettino, oyuncuyla dinlenmesi ve antrenmana katılmaması gerektiği konusunda anlaştı.

Manchester United'ın kaptanı, geçen çarşamba Sporting Lizbon ile 2-2 berabere kalınan maçta iki gol atmıştı. Fernandes, Brentford'un yarın cumartesi Old Trafford'a konuk olacağı maç öncesinde sağlık kontrolünden geçecek.

Manchester United sağlık ekibi önümüzdeki 24 saat boyunca Fernandes'in durumunu değerlendirmeye devam edecek. Oyuncunun maçta forma giyip giyemeyeceğine ilişkin nihai karar ise karşılaşma öncesinde mümkün olan en kısa sürede verilecek.

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Cumartesi günkü maç, ilk 11 haftada beş yenilgiye karşılık yalnızca bir galibiyet alarak Premier Lig puan tablosunda 19. sıraya gerileyen ve galibiyete ihtiyaç duyan Manchester United için büyük önem taşıyor.

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Fernandes, Ocak 2020'de Manchester United'a katılmasından bu yana yalnızca altı maçı kaçırdı. Oyuncu ayrıca perşembe sabahı Portekiz'in başkenti Lizbon'da spor salonunda çalışmalara katılmıştı.

Manchester United, Harry Maguire'ın da iyileşerek Brentford maçına hazır olmasını umuyor. Ancak savunma oyuncusu, Sporting Lizbon beraberliğinin ardından teknik ekibe ezilme yaşadığını bildirdi.

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Portekizli yıldız, sezona zorlu bir başlangıç yapmasının ardından gol yollarındaki etkinliğini yeniden buldu. Fernandes, kulübü ve milli takımıyla çıktığı son altı maçta beş gol atıp iki asist yaptı.

Öte yandan Marcus Rashford, kalça sakatlığı nedeniyle takımının 13 Ekim'de Atletico Madrid'e yenildiği maçtan bu yana forma giyemedi. Ancak oyuncu, takım kafilesinin Lizbon'a gitmesinden önce salı günü bireysel antrenman yaptı.

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Carlos Baleba da hafta başında Carrington'da Pochettino ile konuşurken görüldü, ancak oyuncu Aston Villa ile 4-4 berabere kalınan maçta yaşadığı arka adale sakatlığının tedavisini sürdürüyor.

Brentford, 1937'den bu yana Old Trafford'da galibiyet alamadı ancak son yıllarda kendi sahası Gtech'te üst üste galibiyetler elde etmeyi başardı.

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Manchester United, Premier Lig'de 11 maçta 23 gol yedi. Kırmızı-beyazlı ekip ligde, Premier Lig'e yeni yükselen Ipswich Town karşısında geriye düştüğü maçı 5-2 kazandığı 30 Ağustos'tan bu yana galibiyet alamadı.

Buna karşın Brentford bu sezon dikkat çekici bir performans sergiliyor ve Manchester United'ın dokuz puan önünde altıncı sırada bulunuyor. Ligde Brentford'dan daha fazla gol atan takımlar yalnızca, onun 20 golünü geride bırakan Manchester City ve Brighton.

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Diğer yandan İngiltere Futbol Federasyonu, Leny Yoro'nun geçen pazar Manchester United'ın Liverpool'a 0-4 yenildiği maçın sekizinci dakikasında gördüğü kırmızı karta yapılan itirazı kabul ederek oyuncuya verilen bir maçlık men cezasını kaldırdı.

Fernandes'in yokluğunda oyun kurucu pozisyonunda Matheus Cunha'ya şans doğabilir. Brezilyalı oyuncu, Roma karşısında kırmızı kart görmesinin ardından aldığı ceza nedeniyle takımın Portekiz deplasmanına katılmamıştı.