Manchester United'a, Lewis Hall'u Newcastle United'dan transfer etmek için bir sol beke ödenen 68 milyon sterlinlik dünya rekorunu aşması gerektiği bildirildi. Yaz transfer döneminde hedeflerine ulaşamamasına rağmen savunmasını güçlendirmekte kararlı olan Manchester United'a, St James' Park yönetimi yıldız beki ucuza bırakmayacağını açıkça belirtti.

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Manchester United'ın önünde büyük bonservis engeli

TEAMtalk'un haberine göre Manchester United, Newcastle savunmacısı geçen yaz yeni bir sözleşme imzalamasına rağmen Hall için iddialı bir hamleyi değerlendiriyor. Old Trafford'daki transfer yetkilileri, daha önceki sol bek arayışlarında Hall, Alejandro Balde ve Rayan Ait-Nouri'yi kadroya katmayı başaramayınca Hall'a duydukları ilgiyi yeniden canlandırmak istiyor. Ancak yeni bir girişim, Bayern Münih'in Lucas Hernandez için ödediği 68 milyon sterlini aşan, benzeri görülmemiş bir harcama gerektirecek.

Eski CEO rekor bonservis bedeli öngörüyor

Hall'un hızlı yükselişi, eski bir Premier League kulübü CEO'su olan Keith Wyness'i, Newcastle'ı satışa ancak rekor bir teklifin ikna edebileceğine inandırdı.

Football Insider'a konuşan Wyness şunları söyledi: "O mevkideki bir oyuncu için rekor 60 milyon sterlinin biraz üzerinde. Dolayısıyla 100 milyon sterlin fazla yüksek olabilir. Yetenekli olduğuna şüphe yok. Newcastle taraftarları da size uzun süredir olağanüstü oynadığını söyleyecektir. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu olacağının bütün işaretlerini gösteriyor.

"Bence bedel 80 milyon sterline kadar çıkabilir. Bu da tamamen oynadığı mevki nedeniyle. Öte yandan her mevkideki oyunculara talep giderek artıyor. Ayrıca yaşı da ideal."

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Newcastle, kışın ayrılığa kapıyı kapattı

Arsenal karşısındaki kısa süreli performans düşüşü dışında Hall'un son dönemde İngiltere ve kulübü için sergilediği form, Newcastle'ın ocak ayında ayrılmasına izin vermeme kararlılığını güçlendirdi.

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Graeme Bailey, haberinde kulübün tutumunu şöyle aktardı: "Newcastle'ın tutumu kesin. Newcastle, Hall'un sezon ortasında ayrılmasına izin vermeyi düşünmüyor ve savunmacının satılık olmadığında ısrar ediyor.

"Nitekim kaynaklar, teknik direktör Matthias Jaissle'nin planları ve kulübün uzun vadeli hedefleri açısından taşıdığı önem nedeniyle Newcastle'ın beke resmî bir fiyat biçmediğini belirtiyor.

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"Ancak teoride, ayrılığını değerlendirmeye başlamaları için bile bir sol beke ödenen dünya rekoru bonservis bedelinin gerekeceği kabul ediliyor.

"Bu da 70 milyon sterline yaklaşan bir rakam anlamına geliyor ve Newcastle'ın eski Chelsea altyapı oyuncusuna ne kadar değer verdiğini gösteriyor."

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Yazın transfer mücadelesi kapıda

Newcastle sezon ortasında teklifleri değerlendirmeyi reddederken Manchester United, ocak ayında başka seçeneklere yönelmek ya da kulübün kararlılığını sınamak için gelecek yaza kadar beklemek zorunda. Hall, kulüp ve millî takım düzeyindeki etkileyici performansını sürdürmeye çalışırken Matthias Jaissle'nin planlarında önemli bir yer tutmaya devam edecek. Manchester United 2027'de rekor kıran bir teklifle geri dönerse müzakerelerde bütün kozlar Newcastle'ın elinde olacak.