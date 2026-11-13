Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Old Trafford'daki geleceğine ilişkin görüşmelerin tıkanması üzerine kulübün iyileştirilmiş ikinci sözleşme teklifini reddetti. Yaz aylarında yapılan ilk teklifi de geri çeviren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, önerilen maaş ve sözleşme süresinden hâlâ memnun değil.

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Portekizli kaptan yeni sözleşme teklifini geri çevirdi

Haberi yayımlayan The Athletic'a göre Fernandes, Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatmaya yönelik son teklifi de geri çevirmesinin ardından kulüp yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor. Mevcut durumda Portekizli futbolcu, ocak ayından itibaren yurt dışındaki talipleriyle ön sözleşme görüşmesi yapabilecek. Ancak United, takımın kilit oyuncusunu kadroda tutmak istiyor. Kulübün elinde, kullanılması hâlinde kış dönemindeki girişimleri engelleyecek 12 aylık uzatma opsiyonu bulunuyor.

Bireysel ödüller zorlu sezonla tezat oluşturuyor

Habere göre önceki sözleşmesini 2024'te uzatan oyun kurucu, Mayıs 2025'te Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den yoğun ilgi görmesinin ve Ağustos'ta yıllık 20 milyon avroluk (17,1 milyon sterlin/23,2 milyon dolar) Galatasaray teklifini almasının ardından seçeneklerini dikkatle değerlendiriyor. Sözleşmesinde bu yazın başlarında yabancı kulüpler için 65 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunsa da Manchester United, bu maddenin geçerlilik süresi dolduktan sonra satışa yanaşmadı.

Geçen sezon Premier League rekoru olan 21 asistin ardından mayısta FWA Yılın Futbolcusu, ağustosta ise PFA Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Fernandes, Carrington'daki çoğu kişi tarafından hâlâ kadronun en iyi performans gösteren oyuncusu olarak görülüyor. Ancak bu sezonki performansı geriledi. Orta saha oyuncusu, takımının bu sezon ligdeki tek galibiyetinde Ipswich Town'a karşı hat-trick yapması dışında geçen sezonki seviyesine ulaşmakta zorlandı.

Mali disiplin, sözleşme yenilemede ikilem yaratıyor

Bir uzlaşma sağlamak, Liverpool'un 2025'in başlarında Mohamed Salah'ın sözleşmesini yenilerken yürüttüğüne benzer hassas bir denge gerektiriyor. Deneyimli oyuncu, imzalayacağı bir sonraki sözleşmenin kariyerindeki son büyük kazanç fırsatı olacağını biliyor. Sir Jim Ratcliffe yönetimi ise kulübün maaş giderlerini azaltmaya çalışıyor.

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Kaptan, çalkantılı geçen sezonda sahada hayal kırıklığı yaşıyor gibi göründü. Özellikle Como deplasmanında 4-1 kaybedilen Şampiyonlar Ligi maçında teknik ekibin geride bekleme kararına değindi; ardından sözleriyle durumu daha da alevlendirmeyi amaçlamadığını açıkladı. Michael Carrick, Bournemouth karşısında evde alınan 3-0'lık yenilgide onu kadrodan çıkarsa da ikili daha sonra aralarındaki sorunu çözdü. Orta saha oyuncusu, Ole Gunnar Solskjaer'in eski yardımcısının ayrılışının ardından Instagram'da ikisinin el sıkıştığı bir fotoğrafı “Her şey için teşekkürler hocam” notuyla paylaştı.

Yeni teknik direktör, takımın yaratıcı yıldızını beğeniyor

United'ın Mauricio Pochettino'yu yeni teknik direktörü olarak duyurmaya hazırlanmasıyla taraflar arasında yeni görüşmeler yapılması bekleniyor. Arjantinli teknik adam, 2019'da Fernandes'i Tottenham Hotspur'a transfer etmeye çalışmıştı ve uzun süredir oyuncunun beğendiği isimlerden biri. Kariyerinin daha önceki bir döneminde kendisini kadrosunda görmek isteyen bir teknik direktörle çalışacak olması, kulüp yeni sözleşmenin şartlarını netleştirmeye çalışırken belirleyici olabilir.