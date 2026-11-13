Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın, City Football Group yöneticisi Ferran Soriano ile birlikte 21 Kasım'da Bahia'nın Coritiba'ya karşı oynayacağı Brasileirão maçını izlemesi bekleniyor. Katalan teknik adamın Güney Amerika seyahati, Manchester United'a gitmesi beklenen Mauricio Pochettino'nun yerine ABD Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne geçeceği yönündeki iddiaların yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor.

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Katalan teknik direktör Brezilya ziyaretini planlıyor

ESPN Brasil'e göre Guardiola ve Soriano, 18 Kasım'daki kurumsal bir etkinlik için önce São Paulo'ya gidecek, üç gün sonra da Salvador'u ziyaret edecek. Barcelona ve Bayern Münih'in eski teknik direktörü şu anda ana kuruluşun küresel elçisi olarak görev yapıyor. Etihad Stadyumu'ndaki on yıllık dönemi Mayıs 2026'da sona ermişti. İkilinin seyahati, 48.902 kişi kapasiteli Arena Fonte Nova'da oynanacak 36. hafta karşılaşmasıyla noktalanacak.

Çok kulüplü futbol ağı Salvador ziyaretine ev sahipliği yapıyor

Brezilya temsilcisi, grubun kulübün spor limited şirketindeki yüzde 90'lık hisseyi satın aldığı Mayıs 2023'te küresel futbol grubuna resmen katıldı. Bu yatırımla Salvador ekibi, İspanya'dan Girona, Major League Soccer'dan New York City FC, Uruguay'dan Montevideo City Torque ve İngiliz deviyle aynı çatı altında yer aldı.

Sahada ise ev sahibi ekip, Serie A sezonunun son dört haftasında kıta turnuvalarına katılma hakkı için mücadele ederken başarılı bir lig performansı sergiliyor. Şu ana kadar 34 maçta 53 puan toplayan ekip, puan tablosunda altıncı sırada yer alıyor ve Copa Libertadores ön eleme turuna katılım hakkı veren son sırayı elinde tutuyor.

ABD Futbol Federasyonu teknik direktör hamlesi peşinde

Teknik direktörlüğe ara verdiği dönemde elçilik görevlerini sürdüren İspanyol çalıştırıcı, ABD erkek millî takımının başına geçmesi için bir numaralı hedef hâline geldi. The Athletic'e göre ABD Futbol Federasyonu yetkilileri, Michael Carrick'in kısa süre önce görevden alınmasının ardından Pochettino'nun Old Trafford'a beklenen geçişini tamamlamasıyla başarılı teknik direktörü göreve getirmek için harekete geçmeyi planlıyor.

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Habere göre eski orta saha oyuncusunun adı, federasyonun farklı kademelerde yürüttüğü halef planlamasında öne çıktı. Federasyon yöneticileri, Arjantinliyi göreve getirmeden önce 2024'te de kendisiyle iletişime geçmişti. Pochettino'nun, Haiti ile oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final maçlarında takımının başında olması, ardından da haberlerde belirtilen 10 milyon dolarlık fesih bedelini içeren bir anlaşmayla Premier League'e dönmesi bekleniyor.

Libertadores hedefi ve teknik direktör arayışı gündemde

Guardiola, gelecek hafta sonu Salvador'da tribünden Bahia'nın konuk Coritiba karşısında ilk altıdaki yerini sağlamlaştırma çabasını izleyecek. Ev sahibi ekibin, beşinci sıradaki Athletico Paranaense'nin yalnızca bir puan gerisindeyken yedinci sıradaki Atletico Mineiro ile arasındaki üç puanlık farkı koruması için sahasında üç puan alması büyük önem taşıyor. Pochettino'nun Haiti karşısındaki görevini tamamlamasının ardından ise ABD Futbol Federasyonu'nun Katalan teknik direktörü göreve getirmeye yönelik resmî girişimlerinin hız kazanması bekleniyor.