Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Carlos Baleba'nın Roma karşısında alınan heyecan dolu Şampiyonlar Ligi galibiyeti sırasında hamstring sakatlığı yaşadığını doğruladı. Kamerunlu millî futbolcu, ikinci yarının başlarında acı çektiği açıkça görülürken koşusunu yarıda kesti. Bu sakatlık, Old Trafford'daki etkileyici geri dönüş galibiyetine gölge düşürdü.

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Şampiyonlar Ligi’ndeki geri dönüşe sakatlık gölgesi

Manchester United, Şampiyonlar Ligi’nde Roma karşısında 3-2’lik sansasyonel bir galibiyet aldı ancak bu zaferin bedeli ağır oldu. Carrick, orta saha oyuncusu Baleba’nın Old Trafford’daki heyecan dolu karşılaşmada hamstring kasından sakatlandığını doğruladı.

Kamerunlu millî oyuncu, Kobbie Mainoo ile birlikte ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Orta sahadaki ikili, ikinci yarının başlarında yaşanan sakatlığa kadar yüksek enerjileri ve topla teknik becerileriyle dikkat çekti. Baleba tehlikeli bir pozisyona doğru ileri çıktı ve gol atacak ya da gol fırsatı yaratacak gibi görünüyordu. Ancak aniden durdu ve büyük acı çektiği açıkça görüldü. Manchester United 2-0 gerideyken sahadan erken ayrılmak zorunda kaldı.

Carrick’ten ilk değerlendirmede karamsar tablo

Baleba’nın sıkıntı içinde sahadan ayrıldığını görmek, ev sahibi taraftarlar için zor bir andı. İlk hayal kırıklığına rağmen Old Trafford tribünleri, sakatlanan orta saha oyuncusu saha kenarından ilerlerken onu alkışladı. Carrick, 3-2’lik çarpıcı geri dönüşün ardından genç orta saha oyuncusunun durumuna ilişkin umut vermeyen bir açıklama yaptı. Manchester United teknik direktörü, ilk belirtilerin oyuncunun bir süre tedavi göreceğine işaret ettiğini kabul etti.

Carrick, maç sonu basın toplantısında “Şu aşamada Carlos hakkında daha fazla bilgim yok ama sakatlığı hamstring kasında. Durumunun ne olduğunu değerlendirmemiz gerekecek ancak ilk bakışta pek iyi görünmüyor” dedi.

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Tielemans sorumluluk aldı

Baleba’nın beklenmedik şekilde oyundan çıkmasının ardından orta sahadaki boşluğu doldurma görevi Youri Tielemans’a verildi. Belçikalı millî oyuncu, harika bir performans sergileyerek müthiş geri dönüşün gerçekleşmesine yardımcı oldu.

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Tielemans, takıma ihtiyaç duyduğu soğukkanlılığı kazandırdı. Böylece Manchester United kontrolü yeniden ele geçirip üç puanı aldı. Carrick, oyuncunun bu önemli Avrupa galibiyetine yaptığı kritik katkıyı övmekte gecikmedi.

Carrick, “Youri’nin oyuna girip nasıl bir oyuncu olduğunu, kişiliğini ve karakterini gösterdiğini düşünüyorum. Çok iyi bir insan; kattığı her şey için onun yanımızda olmasını seviyorum” diye ekledi.

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Manchester United’ı Aston Villa maçı bekliyor

Manchester United’ın önümüzdeki günlerde Baleba’nın hamstring sakatlığının boyutunu hızla değerlendirmesi gerekecek. Sağlık ekibi, mücadeleci orta saha oyuncusunun tam olarak ne kadar süre forma giyemeyeceğini belirlemek için testler yapacak.

Bu sırada Carrick’in ekibi yeniden lig maçına odaklanmak zorunda. Manchester United, bu pazar Premier Lig’de Aston Villa ile karşılaşacak.