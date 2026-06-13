Sky Sports'un haberine göre Manchester United, Mateus Fernandes için ilk teklifini hazırlıyor. West Ham United'ın orta saha oyuncusu, Kırmızı Şeytanlar için en önemli transfer hedefi olarak görülüyor.

Fernandes, geçen yaz yaklaşık 44 milyon euroya Southampton'dan West Ham'a transfer olmuştu. Sporting Portugal'ın altyapısından yetişen oyuncu, aksi takdirde karanlık bir sezonun tek parlak noktalarından biri olmuştu.

Londra kulübü, geçen sezonun son maç gününde Premier League'den küme düştü ve 21 yaşındaki Fernandes'in transfer piyasasında çok rağbet göreceğini biliyor.

Ancak West Ham, Fernandes'i elinden çıkarmak için acele etmiyor. Orta saha oyuncusu, 2030 ortasına kadar kulüple sözleşmesi bulunuyor ve kulüp, transfer bedelini 80 milyon sterlin (92,7 milyon euro) olarak belirledi.

Ancak Manchester United'ın, milli takım teknik direktörü Roberto Martínez'in Dünya Kupası kadrosunda yer bulamayan ve sadece bir kez Portekiz milli takımında forma giymiş olan bu oyuncu için böyle bir meblağı ödemeye hazır olması pek olası görünmüyor.

Manchester United, kulüplerin bir uzlaşmaya varabileceğini umuyor, ancak West Ham'ın bunu ne kadar kabul etmeye hazır olduğu henüz belirsiz. Transfermarkt, Fernandes'in değerini 50 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Manchester United, kısa süre önce başka bir orta saha oyuncusu olan Éderson ile gayri resmi olarak kadrosunu güçlendirdi. Halen Atalanta'da forma giyen oyuncu, Wesley França'nın sakatlığı sonrasında Brezilya kadrosuna çağrıldı ve bu nedenle Dünya Kupası'ndan sonra Old Trafford'da sözleşme imzalayacak.