Manchester United, ocak transfer döneminde Freiburg'un 50 milyon sterlin değer biçilen forveti Igor Matanovic için Tottenham Hotspur ile yarışmaya hazırlanıyor. Bu arada gözden düşen Tottenham forveti Richarlison, Trabzonspor'un yeniden ilgi göstermesinin ardından 10 milyon sterlinlik bir transferle ayrılmaya yaklaşıyor.

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Süper Lig kulübü ilgisini yeniden canlandırdı

The i Paper'a göre Tottenham, Türkiye Süper Ligi'ne gitmeye açık olan Richarlison için artık yaklaşık 10 milyon sterlinlik bir teklifi kabul etmeye hazır. Vasco da Gama, Trabzonspor ve eski kulübü Everton'ın yaz aylarındaki ilgisi daha önce "mali engeller" nedeniyle sonuçsuz kalmıştı. Roberto De Zerbi'nin 25 kişilik kadrosuna alınmayan ve son olarak Jersey Mike's Trophy'de 21 yaş altı takımı için oynayan Richarlison, şimdi maaşı ve düzenli olarak ilk 11'de forma giymesi konusunda görüşme yapılmasını bekliyor.

Hücum hattındaki sıkıntı transfer arayışını hızlandırdı

Brezilyalı oyuncuyu kadroya almama kararı De Zerbi'ye ait olmasa da Tottenham teknik direktörü, Richarlison'ı "bazen ayrılmak istemesi" nedeniyle kamuoyu önünde eleştirdi . Bunun üzerine Richarlison, eski Everton forveti Duncan Ferguson'ın "böyle bir oyuncuyu kadro dışında bırakamazsınız" sözlerini Instagram'da paylaştı. Ayrılma talebinin ardından Omar Marmoush, Manchester City'den 60 milyon sterlinlik satın alma opsiyonuyla kiralandı. Ancak Mısırlı oyuncu bu sezon Premier League'de yalnızca bir gol attı ve Dominic Solanke'nin gol sayısına eşitlendi.

Gol yollarındaki bu yetersizlik, Tottenham'ı ocak ayında yeni bir santrfor arayışına yöneltti. Habere göre Freiburg'un Hırvatistan millî takımında forma giyen oyuncusu Matanovic takip ediliyor. Ancak Alman kulübü 50 milyon sterlin talep etmeye hazırlanırken Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ı da oyuncuyla ilgileniyor .

Alternatif hedefler için de yoğun rekabet var

Tottenham'ın başka seçeneklere yönelmesi hâlinde, haberi yayımlayan kuruluşun aktardığına göre ayak sakatlığı nedeniyle üç ay sahalardan uzak kalan Eli Junior Kroupi yeniden oynayabilecek durumda. Ancak Arsenal, Barcelona ve Liverpool da onu takip ediyor. Jose Mourinho'nun dönüşünden bu yana yalnızca 147 dakika forma giyen Real Madridli Endrick de Premier League kulüplerinin yeniden gündeminde. Bununla birlikte, yalnızca ocak ayında kiralık bir transfer mümkün görünüyor.

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Kuzey Londra'da ise Chelsea'den kiralanan Mykhailo Mudryk'in oynayabilecek duruma gelmesine hâlâ iki hafta var. Ukraynalı oyuncu, bir podcast yayınında "Arsenal'a katılmak istediğini" söyleyip Emirates'e transferi "hayali" olarak nitelendirerek tartışma yarattı. Ayrıca pozitif çıkan doping testinden millî takım görevini sorumlu tuttu . Bunun üzerine Ukrayna federasyonu başkanı Andriy Shevchenko, öfkeyle özür dilemesini istedi.

Önemli eksikler Ipswich maçı öncesinde döndü

Kış transfer planları şekillenirken Tottenham'ın sakatlık krizi, yaklaşan Ipswich Town maçı öncesinde nihayet hafifliyor. James Maddison ve Savio antrenmanlara döndü; Lucas Bergvall ve Destiny Udogie ile birlikte forma giyebilecek durumdalar. Mathys Tel ise hâlâ oynayamayacak. Trabzonspor ile henüz anlaşmaya varılmadığı için Richarlison'ın geleceği ve Tottenham'ın forvet arayışı, ocak ayındaki gündemin başlıca konuları olacak.