Manchester United, 45 milyon avroya kadar çıkabilecek bir transfer ücreti konusunda anlaşmaya vardı

Manchester United transfer piyasasında önemli bir hamle yaptı. The Athletic’ten David Ornstein ve transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano da dahil olmak üzere birçok kaynak, Brezilyalı orta saha oyuncusu Éderson’un transferi konusunda Atalanta ile anlaşmaya varıldığını bildiriyor.

Teknik direktör Michael Carrick'in kulübü, Atalanta'ya 40,5 milyon euroluk bir temel ücret ödeyecek. Bu tutar, çeşitli bonuslarla birlikte maksimum 45 milyon euroya kadar çıkabilir.

Éderson, Manchester United ile 2030 yazına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı; sözleşmede Old Trafford'da bir sezon daha kalma opsiyonu da bulunuyor. Tıbbi muayene süreci bazı sorunlara yol açabilir. Her şey yolunda giderse, tanıtım töreninin Temmuz başında yapılması bekleniyor.

Normalde Manchester United'ın daha yüksek bir bedel ödemesi gerekirdi. Ancak Éderson'un Atalanta ile olan sözleşmesinin bir yıl sonra sona erecek olması nedeniyle, istenen bedel ilk etapta 40,5 milyon avroya düştü.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2022'den beri Atalanta'da forma giyiyor ve kulüp o dönemde onun için 23 milyon euro ödemişti. İki yıl sonra, finalde Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Éderson için 2024'te bir başka önemli dönüm noktası daha yaşandı: Brezilya milli takımında ilk kez forma giydi. Şu ana kadar üç milli maçta forma giydi, ancak milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından Dünya Kupası kadrosuna seçilmedi.

Manchester United, Éderson ile kısa süre önce takımdan ayrılan Casemiro'nun aranan halefini bulmuş gibi görünüyor. İngiliz medyası, bu yaz özellikle orta saha için daha fazla transfer bekliyor.