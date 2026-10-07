Manchester United, 30 milyon euroya gönderdiği oyuncuyu geri satın almak istiyor

Sky Sports'un haberine göre Scott McTominay, gelecek yaz Premier League'e geri dönebilir. Manchester United ve Aston Villa geçen yaz da nabız yoklamıştı.

McTominay, 2024 yazından bu yana Napoli forması giyiyor. İtalyan kulübü onu Manchester United'dan 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Napoli'deki ilk sezonunda hemen takımın en önemli ismi oldu. İskoç orta saha, 12 gol atıp 6 asist yaptı ve böylece kulübün şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Geçen sezon da tam 10 kez fileleri havalandırdı.

Ancak McTominay, geçen yaz kalp ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Bu nedenle bu sezon şimdiye kadar neredeyse hiç forma giyemedi.

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Orta sahanın Napoli ile sözleşmesi 2028 yılının ortasına kadar devam ediyor. Bu da kulübün ondan hâlâ gelir elde edebilmesi için gelecek yaz satması gerektiği anlamına geliyor.

Eski kulübü Manchester United ve Aston Villa daha önce de nabız yokladı. Oyuncunun kendisi de Premier League'e dönüşe sıcak bakıyor. Ancak Napoli ile sözleşme uzatma ihtimali de tamamen devre dışı değil.

Ancak son seçenek pek kolay görünmüyor, çünkü Napoli'nin McTominay'in maaş taleplerini karşılayabilecek durumda olmadığı düşünülüyor.