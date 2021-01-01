Manchester United 3-3 Everton | Old Trafford'da 90+5 şoku

Manchester United, Everton karşısında galibiyete bir adım uzaklıktaydı ama son dakikada yediği golle ağır bir darbe aldı.

Premier Lig'de, Manchester United ile Everton karşılaştı. İzleyenlerin gole doyduğu maçta kazanan çıkmadı.

Manchester United, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapadı. İlk golü 24. dakikada Edinson Cavani kaydetti. Uruguaylı oyuncu, Premier Lig'deki 7. golünü kaydetti. 45. dakikada Bruno Fernandes şık bir golle farkı açtı.

İkinci yarıda ise Everton rüzgarı esti. Önce 49. dakikada Abdoulaye Doucoure farkı bire indirdi, ardından 52. dakikada James Rodriguez skora denge getirdi. Kolombiyalı, bu sezon ilk kez bir deplasman maçında gole etki etti.

Adeta baştan başlayan maçta Manchester United, 70. dakikada Scott McTominay'ın golüyle bir kez daha öne geçti. Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri galibiyete ve Manchester City ile puanları eşitlemeye çok yakındı ama 90+5'te büyük bir şok yaşadılar. Sezonun yıldız isimlerinden Dominic Calvert-Lewin bu sezonki 13. golünü Manchester United ağlarına göndererek skoru belirledi: 3-3.

Berabere biten maçın ardından Manchester United 45, Everton 37 puana yükseldi.

Manchester United önümüzdeki hafta küme düşme hattındaki West Browvich Albion ile karşılaşacak. Everton ise Fulham'ı konuk edecek.

Premier Lig'de günün diğer maçlarında ise şu sonuçlar alındı:

Aston Villa - Arsenal: 1-0

Burnley - Brighton: 1-1

Newcastle United - Southampton: 3-2

Fulham - West Ham United: 0-0