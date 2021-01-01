Manchester United 3-1 Newcastle United | Old Trafford'da sürprize yer yok

Manchester United, Newcastle United barajını rahat geçti ve Old Trafford'da sürprize mahal vermedi.

Premier Lig 'in 25. haftasında Manchester United, Newcastle United'ı konuk etti. İlk yarının 1-1'lik beraberlikle sonuçlandığı karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar 3-1 galip geldi.

Manchester United - Newcastle United maçında golleri kim attı?

Karşılaşmada gol perdesini 30. dakikada Manchester United açtı. Maguire'ın pasıyla buluşan Rashford topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Newcastle United kısa sürede beraberliği buldu. 36. dakikada Allan Saint-Maximin takımının tek golünü buldu. Maximin bu sezon Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti. İlk yarı sonucunda iki ekip de soyunma odasına 1-1'lik eşitlik ile gitti. Maçın 57. dakikasında Bruno Fernandes'in pasıyla buluşan Daniel James, Manchester United'ı 2-1 öne geçirdi. 75. dakikada ise Bruno Fernandes bu kez golü kendisi kaydetti ve Kırmızı Şeytanlar sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı.

Manchester United ile Newcastle United'ın kaçar puanı var?

Premier Lig'deki zirve yarışında Manchester City ile arasında 10 puan fark olan Manchester United 49 puanda. Leicester City ile puanı eşit olan Kırmızı Şeytanlar averaj farkıyla 2. sırada yer alıyor.

Newcastle United'ın ise 25 puanı var.

Manchester United kaç maçtır kazanıyor, kaç maçtır kaybetmiyor?

Manchester United, Premier Lig'deki son 5 maçını kaybetmedi. Son mağlubiyetini ligin 20. haftasında Sheffield United'dan alan Manchester ekibi, son 6 maçından 1 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet ile döndü.

Manchester United ile Newcastle United'ı gelecek maç ne bekliyor?

28 Şubat'ta Chelsea deplasmanına konuk olacak Manchester United üst üste üç maçı deplasmanda oynayacak. Manchester United bu süreçte Chelsea'nin yanı sıra Crystal Palace ve Manchester City ile karşılaşacak.

Newcastle United ise 27 Şubat'ta Wolverhampton'ı ağırlayacak.