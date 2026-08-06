Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Carrick, geçen sezon kulübü üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşe taşıyarak istikrar sağlamıştı. GOAL, Old Trafford'da bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeye sahip.
Manchester United'ın 2026/27 Premier League sezonu fikstürü nasıl?
Manchester United'ın 2026/27 sezonu, 22 Ağustos'ta deplasmanda Hull City maçıyla başlıyor.
|Tarih ve saat
|Karşılaşma
|Stadyum
|Organizasyon
|Bilet
|22 Ağu 2026 Cmt, 12:30 BST
|Hull City - Manchester United
|MKM Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|29 Ağu 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Ipswich Town
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
|Everton - Manchester United
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Manchester City
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
|Fulham - Manchester United
|Craven Cottage (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Tottenham Hotspur
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
|Leeds United - Manchester United
|Elland Road (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Bournemouth
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Chelsea - Manchester United
|Stamford Bridge (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Aston Villa
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Liverpool - Manchester United
|Anfield (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Brentford
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT
|Newcastle United - Manchester United
|St. James' Park (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Coventry City
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Crystal Palace - Manchester United
|Selhurst Park (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Arsenal - Manchester United
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Nottingham Forest
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT
|Manchester United - Sunderland
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Brighton and Hove Albion - Manchester United
|American Express Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMT
|Manchester United - Newcastle United
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Aston Villa - Manchester United
|Villa Park (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Liverpool
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Brentford - Manchester United
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Chelsea
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMT
|Manchester United - Brighton and Hove Albion
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Nottingham Forest - Manchester United
|The City Ground (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Arsenal
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMT
|Sunderland - Manchester United
|Stadium of Light (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Everton
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester City - Manchester United
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Hull City
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
|Ipswich Town - Manchester United
|Portman Road (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Crystal Palace
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|1 May 2027 Cmt, 15:00 BST
|Coventry City - Manchester United
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|8 May 2027 Cmt, 15:00 BST
|Bournemouth - Manchester United
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|15 May 2027 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Leeds United
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|23 May 2027 Paz, 15:00 BST
|Tottenham Hotspur - Manchester United
|Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|30 May 2027 Paz, 16:00 BST
|Manchester United - Fulham
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca ağustos ayındaki başlangıç saatleri kesinleşmiş durumda; diğer tüm saatler TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü de 2026/27 lig aşaması kura çekimi kesinleştiğinde takvime yeni maçlar ekleyecek. Ayrıca FA Cup ve Carabao Cup kura çekimleri yapıldığında bu turnuvalardaki olağan eşleşmeler de programa dahil olacak.
Manchester United Premier League bileti nasıl alınır?
Manchester United, Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk geçiş paketlerine ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği sunuyor. Biletlerin büyük bölümü, kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabiliyor.
Manchester United'ı izlemek için bilet almanın başlıca yolları şunlar:
- Manchester United üzerinden resmi biletler: Premier League maçlarının biletleri doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden satılır. Erişim çoğu zaman üyelik seviyenize bağlıdır; Red, Silver veya Gold üyeler genellikle bilet satışlarında öncelik alır. Bu, bilet almanın en güvenli ve en güvenilir yoludur.
- Bilet çekiliş sistemi: Talebin yüksek olduğu karşılaşmalarda, örneğin Liverpool, Arsenal veya Manchester City maçlarında, Manchester United Red üyeler için bir bilet çekilişi düzenler. Çekilişe katılırsınız ve başarılı olursanız biletleri liste fiyatı üzerinden satın alabilirsiniz. Bu da talebin arzı aştığı durumlarda adaleti sağlar.
- Resmi Ticket Exchange: İlk satışta bilet alamazsanız, Manchester United sezonluk bilet sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listeleyebildiği resmi bir Ticket Exchange sistemi işletir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulanır, böylece siz de yine liste fiyatı üzerinden güvenli şekilde satın alabilirsiniz.
- İkincil biletler: StubHub gibi platformlar da genellikle £80 civarından başlayan son dakika biletleri sunar, ancak fiyatlar değişebilir. Satın alma yaptığınız platformun hüküm ve koşullarını kontrol edin.
Manchester United Premier League biletleri ne kadar?
Old Trafford'da Manchester United'ı Premier League'de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları rakibe, koltuğun konumuna ve biletin nasıl satın alındığına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.
Premier League bileti almanın en basit yolu, Manchester United'ın resmi bilet portalıdır. Ancak bunlar genellikle kulübün resmi üyelerine ayrılır ve erişilebilirlik oldukça sınırlıdır. United ayrıca rakibe göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanır ve Kategori A maçları en pahalı karşılaşmalardır.
Üye çekilişi veya kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden alınan tipik resmi yetişkin bilet fiyatları genellikle şu aralıklardadır:
- Kategori C maçları (Talebin daha düşük olduğu rakipler): £35 - £55
- Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75
- Kategori A maçları (Talebin yüksek olduğu rakipler, örneğin Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+
Manchester United'ın resmi Ticket Exchange platformu, yani kulübün doğrulanmış yeniden satış platformu üzerinden satın alınan biletler her zaman liste fiyatı üzerinden satılır. Bu da sezonluk bilet sahiplerinin veya maça gidemeyen üyelerin koltuklarını diğer üyelere güvenli şekilde yeniden satmasına olanak tanır.
Old Trafford stadı hakkında bilmeniz gereken her şey
Manchester United, 1910'dan bu yana Old Trafford'da oynuyor ve stat, 2006'daki son büyük genişletmenin ardından bugün genellikle yaklaşık 74.000-76.000 kapasiteyle İngiltere'nin en büyük kulüp stadı olmayı sürdürüyor. Sevgiyle Hayaller Tiyatrosu olarak anılan stat, bir Avrupa Kupası finaline, birçok FA Cup yarı finaline ve ışıkları altında sayısız tarihi Avrupa gecesine ev sahipliği yaptı.
Ancak açılışının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmişken Old Trafford yeni bir döneme giriyor. Mart 2025'te ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve kulüp, mimarlık ofisi Foster + Partners tarafından tasarlanan, mevcut arazinin bitişiğindeki alana inşa edilmesi planlanan 100.000 kapasiteli yeni bir stat için planları tanıttı. Tahmini maliyet yaklaşık £2 milyar. Bilgilendirme belgelerinde New Trafford olarak adlandırılan bu tesis, güneş enerjisi ve yağmur suyu toplamak amacıyla tasarlanan, şemsiye tarzında dikkat çekici bir çatı örtüsüne ve birkaç kilometre öteden görülebilmesini sağlayacak üç uzun direğe sahip olacak şekilde planlandı. Planlandığı gibi hayata geçirilirse Wembley'yi geride bırakarak Birleşik Krallık'taki en büyük futbol stadı olacak ve Old Trafford çevresindeki daha geniş çaplı yenileme projesinin merkez parçası haline gelecek.
Proje hâlâ planlama ve istişare aşamasında bulunuyor. Kulüp, tamamlanmayı 2030/31 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor, ancak inşaatın ölçeği nedeniyle takvim yine de değişebilir. Herhangi bir taşınma gerçekleşene kadar Old Trafford, 2026/27 sezonunda normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürüyor ve maç günlerinde dünya futbolunun en ikonik ve en gürültülü statlarından biri olmaya devam ediyor.