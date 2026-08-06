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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

Çeviri:

Manchester United 2026-27 biletleri nasıl alınır? Fiyatlar, premium ve sezonluk bilet bilgileri

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M. United
Premier Lig

Manchester United'ı 2026/27 Premier League sezonunda canlı izleyin

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Carrick, geçen sezon kulübü üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşe taşıyarak istikrar sağlamıştı. GOAL, Old Trafford'da bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeye sahip.

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Manchester United'ın 2026/27 Premier League sezonu fikstürü nasıl?

Manchester United'ın 2026/27 sezonu, 22 Ağustos'ta deplasmanda Hull City maçıyla başlıyor.

Tarih ve saatKarşılaşmaStadyumOrganizasyonBilet
22 Ağu 2026 Cmt, 12:30 BSTHull City - Manchester UnitedMKM Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
29 Ağu 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Ipswich TownOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BSTEverton - Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Manchester CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BSTFulham - Manchester UnitedCraven Cottage (Deplasman)Premier LeagueBilet
10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Tottenham HotspurOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTLeeds United - Manchester UnitedElland Road (Deplasman)Premier LeagueBilet
24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - BournemouthOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMTChelsea - Manchester UnitedStamford Bridge (Deplasman)Premier LeagueBilet
7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Aston VillaOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTLiverpool - Manchester UnitedAnfield (Deplasman)Premier LeagueBilet
28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - BrentfordOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMTNewcastle United - Manchester UnitedSt. James' Park (Deplasman)Premier LeagueBilet
5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Coventry CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTCrystal Palace - Manchester UnitedSelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBilet
19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTArsenal - Manchester UnitedEmirates Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Nottingham ForestOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMTManchester United - SunderlandOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion - Manchester UnitedAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMTManchester United - Newcastle UnitedOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTAston Villa - Manchester UnitedVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBilet
23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - LiverpoolOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTBrentford - Manchester UnitedGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - ChelseaOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMTManchester United - Brighton and Hove AlbionOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTNottingham Forest - Manchester UnitedThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBilet
27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - ArsenalOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMTSunderland - Manchester UnitedStadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBilet
13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - EvertonOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester City - Manchester UnitedEtihad Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Hull CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTIpswich Town - Manchester UnitedPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBilet
24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Crystal PalaceOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
1 May 2027 Cmt, 15:00 BSTCoventry City - Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBilet
8 May 2027 Cmt, 15:00 BSTBournemouth - Manchester UnitedVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
15 May 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Leeds UnitedOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
23 May 2027 Paz, 15:00 BSTTottenham Hotspur - Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
30 May 2027 Paz, 16:00 BSTManchester United - FulhamOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet

Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca ağustos ayındaki başlangıç saatleri kesinleşmiş durumda; diğer tüm saatler TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü de 2026/27 lig aşaması kura çekimi kesinleştiğinde takvime yeni maçlar ekleyecek. Ayrıca FA Cup ve Carabao Cup kura çekimleri yapıldığında bu turnuvalardaki olağan eşleşmeler de programa dahil olacak.

Manchester United Premier League bileti nasıl alınır?

Manchester United, Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk geçiş paketlerine ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği sunuyor. Biletlerin büyük bölümü, kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabiliyor.

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M. United
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Leeds United
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Manchester United'ı izlemek için bilet almanın başlıca yolları şunlar:

  • Manchester United üzerinden resmi biletler: Premier League maçlarının biletleri doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden satılır. Erişim çoğu zaman üyelik seviyenize bağlıdır; Red, Silver veya Gold üyeler genellikle bilet satışlarında öncelik alır. Bu, bilet almanın en güvenli ve en güvenilir yoludur. 
  • Bilet çekiliş sistemi: Talebin yüksek olduğu karşılaşmalarda, örneğin Liverpool, Arsenal veya Manchester City maçlarında, Manchester United Red üyeler için bir bilet çekilişi düzenler. Çekilişe katılırsınız ve başarılı olursanız biletleri liste fiyatı üzerinden satın alabilirsiniz. Bu da talebin arzı aştığı durumlarda adaleti sağlar. 
  • Resmi Ticket Exchange: İlk satışta bilet alamazsanız, Manchester United sezonluk bilet sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listeleyebildiği resmi bir Ticket Exchange sistemi işletir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulanır, böylece siz de yine liste fiyatı üzerinden güvenli şekilde satın alabilirsiniz. 
  • İkincil biletler: StubHub gibi platformlar da genellikle £80 civarından başlayan son dakika biletleri sunar, ancak fiyatlar değişebilir. Satın alma yaptığınız platformun hüküm ve koşullarını kontrol edin.

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Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

Old Trafford'da Manchester United'ı Premier League'de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları rakibe, koltuğun konumuna ve biletin nasıl satın alındığına bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir.

Premier League bileti almanın en basit yolu, Manchester United'ın resmi bilet portalıdır. Ancak bunlar genellikle kulübün resmi üyelerine ayrılır ve erişilebilirlik oldukça sınırlıdır. United ayrıca rakibe göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanır ve Kategori A maçları en pahalı karşılaşmalardır.

Üye çekilişi veya kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden alınan tipik resmi yetişkin bilet fiyatları genellikle şu aralıklardadır:

  • Kategori C maçları (Talebin daha düşük olduğu rakipler): £35 - £55 
  • Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75 
  • Kategori A maçları (Talebin yüksek olduğu rakipler, örneğin Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Manchester United'ın resmi Ticket Exchange platformu, yani kulübün doğrulanmış yeniden satış platformu üzerinden satın alınan biletler her zaman liste fiyatı üzerinden satılır. Bu da sezonluk bilet sahiplerinin veya maça gidemeyen üyelerin koltuklarını diğer üyelere güvenli şekilde yeniden satmasına olanak tanır.

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Old Trafford stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester United, 1910'dan bu yana Old Trafford'da oynuyor ve stat, 2006'daki son büyük genişletmenin ardından bugün genellikle yaklaşık 74.000-76.000 kapasiteyle İngiltere'nin en büyük kulüp stadı olmayı sürdürüyor. Sevgiyle Hayaller Tiyatrosu olarak anılan stat, bir Avrupa Kupası finaline, birçok FA Cup yarı finaline ve ışıkları altında sayısız tarihi Avrupa gecesine ev sahipliği yaptı.

Ancak açılışının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmişken Old Trafford yeni bir döneme giriyor. Mart 2025'te ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve kulüp, mimarlık ofisi Foster + Partners tarafından tasarlanan, mevcut arazinin bitişiğindeki alana inşa edilmesi planlanan 100.000 kapasiteli yeni bir stat için planları tanıttı. Tahmini maliyet yaklaşık £2 milyar. Bilgilendirme belgelerinde New Trafford olarak adlandırılan bu tesis, güneş enerjisi ve yağmur suyu toplamak amacıyla tasarlanan, şemsiye tarzında dikkat çekici bir çatı örtüsüne ve birkaç kilometre öteden görülebilmesini sağlayacak üç uzun direğe sahip olacak şekilde planlandı. Planlandığı gibi hayata geçirilirse Wembley'yi geride bırakarak Birleşik Krallık'taki en büyük futbol stadı olacak ve Old Trafford çevresindeki daha geniş çaplı yenileme projesinin merkez parçası haline gelecek.

Proje hâlâ planlama ve istişare aşamasında bulunuyor. Kulüp, tamamlanmayı 2030/31 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor, ancak inşaatın ölçeği nedeniyle takvim yine de değişebilir. Herhangi bir taşınma gerçekleşene kadar Old Trafford, 2026/27 sezonunda normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürüyor ve maç günlerinde dünya futbolunun en ikonik ve en gürültülü statlarından biri olmaya devam ediyor.

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